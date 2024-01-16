نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحث عن الذات في رواية جديدة.. "نهضة مصر" تطرح "أحلام شارع الخرنفش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت حديثًا دار نهضة مصر للنشر رواية جديدة بعنوان "أحلام شارع الخرنفش" للأديب أحمد يوسف شاهين.

مميزات رواية “أحلام شارع الخرنفش”



وتتميز رواية "أحلام شارع الخرنفش" بتنوع ملامحها الإجتماعية والصوفية والبوليسية والعاطفية والفلسفية.

أحداث رواية "أحلام شارع الخرنفش"

وتدور أحداث رواية “أحلام شارع الخرنفش” حول شاب يدعى خالد، وهو ابن عائلة ثرية يرسله والده، رجل الأعمال الكبير، من القاهرة إلى باريس ليعمل كـ "بارمان"، وليتعلم عن الحياة بعيدا عن أسرته. ومع ذلك، يقع حادث يؤدي إلى وفاة والديه.

غلاف رواية أحداث شارع الخرنفش

ثم يعود خالد إلى القاهرة ليواجه حياة صعبة، ويسعى لاكتشاف ذاته والتخلص من تردده وخوفه وحيرته أمام أسئلة القدر والحياة، يجد نفسه يواجه الصعاب والتحديات التي تركها له والده، ويحاول التغلب على حالة المنتصف أو البين التي لا يستطيع تجاوزها.