نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توقعات ليلى عبد اللطيف.. طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منذ قليل، الفنانه ياسمين عبدالعزيز، إنفصالها رسميًا، عن زوجها الفنان أحمد العوضي، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي





وكتبت ياسمين في منشورها عبر إنستجرام قائلة: "تم الطلاق بيني انا واحمد مع كل "الاحترام والتقدير، وجاء الانفصال دون أي مؤشراتتدل عليه من قبل الطرفين.









توقعات ليلى عبداللطيف عن طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وكانت قد شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز فيديو للعرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف، وهي تتوقع خبر إنفصالها عن زوجها النجم أحمدالعوضي،ضمن توقعاتها لأحداث عام 2024.





وعلقت ياسمين على الفيديو قائلة: "يا ساتر يارب بلاش انتي يا ليلى".





بماذا رد أحمد العوضي على تنبأت ليلى عبداللطيف عن طلاقه من ياسمين عبدالعزيز؟

ورد الفنان أحمد العوضي على ما تردد بشأن إحتمالات طلاقه من زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تنبؤ العرافة اللبنانية ليلىعبداللطيف إنفصالهما ضمن توقعاتها لأحداث عام 2024.





وكتب احمد العوضي تعليقًا على الفيديو الذي شاركته ياسمين عبدالعزيز قائلًا : "كذب المنجمون ولو صدقو".





آخر عمل جمع بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز قبل طلاقهما





وجدير بالذكر أن آخر عمل جمع بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز قبل إنفصالهما هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض رمضان الماضي 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا.

أحداث مسلسل “ضرب نار”

وتدور أحداث العمل في صراع درامي مثير بين الصعيد والقاهرة، حيث يجسد العوضي شخصية جابر أبو شديد الذي يواجه تحديات فيتحقيق طموحه. يتقاطع طريقه مع مهرة، الفتاة الشعبية من أحياء شبرا، وتنطلق قصة حب بينهما، مع تطور الأحداث في إطار مثير يختلفعن ما عرض سابقًا.





أبطال مسلسل “ضرب نان”





وشاركهم البطولة كلا من ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمدعبداللهمحمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا،لبنىونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصرعبدالرحمن،وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكري.