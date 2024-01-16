نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز عقب انفصالها عن أحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي بعد عدة أعوام من زواجهما دون أي مؤشرات تدل على حدوث أي خلافات في وقت سابق مما أثار دهشة الجمهور بشكل كبير، ووقع عليهم الخبر كالصاعقة عقب إعلان الثنائي عن هذا النبأ الحزين.

وحرص شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز وهو وائل عبد العزيز أن يعلق على ذلك الأمر عقب حدوثه وجاء رده غامضًا بعض الشئ فقال: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

خلافات وائل عبد العزيز وياسمين عبد العزيز

وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته ياسمين عبد العزيز في وقت سابق، وذلك بالتزامن مع نشر ياسمين عبد العزيز تصريح له عبر خاصية "القصص المصورة" في حسابها الرسمي على "إنستجرام".



حيث أنها اتهمته بتقاضي أموال مقابل الاستغناء عنها، وبدات الأزمة عندما وجه لها الأخير رسالة دعم يواسيها فيها بسبب مرضها حيث إنه علق قائلًا: "يابنتي انتي ليكي احنا بعد ربنا وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين...معلش استحملي وكله هيعدي".

لترد عليه ياسمين بـ رد قوي، ثار الجدل بينهم وسبب أزمة وصدمة لمتابعيها حيث قالت: "اتوكس انت يالي بعت اختك واخدت تمنها عربية مرسيدس".

هذا وقد انقلبت رسالة دعم وائل عبد العزيز لها إلى رسالة قاسية تحتوي على كلمات جارحة حيث أنه قال: أنا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي انتي متعرفيش انا شيلت عنك إية وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل الخساير، لكن انتي مبتتعلميش

وتابع: "ربنا يدي الإنسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة، ربنا يهديكي ولو على البيع انتي بعتينا كتير من ٢٠ سنه واحنا إلى بنشتريكي".

الجدير بالذكر أن هذة ليست المرة الاولى التي ينشأ فيها خلاف بين ياسمين وشقيقها وائل، بل نشأ من قبل خلاف عندما أعلنت ياسمين زواجها من أحمد العوضي.



آخر أعمال العوضي وياسمين

يعتبر ضرب نار اخر تعاون بينهم ويدور أحداثه في إطار تشويقي درامي بين الصعيد والقاهرة ويقوم العوضي بتجسيد شخصية جابر أبو شديد الذي يواجه صعوبة في تحقيق حلمه ويلتقي في خلال رحلته بمهرة الفتاة الشعبية التي تعيش باحياء شبرا وتبدأ بينهم قصه حب وتتوالى الأحداث في إطار مختلف عن ما قدموه من قبل.

فريق عمل المسلسل "ضرب نار"

شارك العديد من الفنانين بالمسلسل من ضمنهم:" سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز"، وغيرهم من الفنانين، المسلسل تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج شركة سينرجى، إخراج مصطفى فكرى.