ياسمين عبد العزيز تُعلن انفصالها عن العوضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 05:27 مساءً - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ 44، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًة: “تم الطلاق الرسمي بين وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير”.

واحتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ44، بنشر صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تحتفل فيها بعيد ميلادها.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز خلال الصورة التي نشرتها وهي بجانب مظاهر عديدة للاحتفال بيومها ظاهرة روحها الطفولية، فظهرت سعيدة ومليئة بالبهجة.

وحرص الفنان أحمد العوضي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته ياسيمن عبدالعزيز، بطريقته الخاصة، حيث وجه "العوضي" رسالة رومانسية لزوجته، من خلال نشر صورة لهما عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي...العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح".

من ناحية أخرى، استطاع "العوضي" في أولى بطولاته السينمائية أن يحصد المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر بفيلمه الجديد "الإسكندراني" الذي يقدم نفسه لأول مرة في دور البطولة المطلقة بكاميرا المخرج خالد يوسف، حاصدًا المركز الأول منذ انطلاقته في صراع شباك التذاكر ليضع خلفه الفنان محمد عادل إمام بفيلمه الكوميدي "أبو نسب"، فالجمهور توجه صوب الأكشن الذي يقدمه العوضي في السينما بشكل كبير.

تفاصيل فيلم الاسكندراني

"الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما"، الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبدالعزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران، ومن تأليف خالد يوسف.