بعد تنبؤها بانفصالهما.. انتصار ليلى عبد اللطيف في بداية 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتفالهم بعيد ميلادها بطريقة رومانسية.

انفصال العوضي وياسمين

وكتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمى بانستجرام قائلة:" تم الطلاق الرسمى بينى وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

انتصار ليلى عبد اللطيف في تنبؤ انفصال العوضي وياسمين

وسبق، شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز فيديو للعرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف، وهي تتوقع خبر إنفصالها عن زوجها النجم أحمدالعوضي،ضمن توقعاتها لأحداث عام 2024.

رد الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز علي توقعات العرافة

وعلقت ياسمين على الفيديو قائلة: "يا ساتر يارب بلاش انتي يا ليلى"، بينما رد الفنان أحمد العوضي على ما تردد بعد تنبؤ العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف إنفصالهما ضمن توقعاتها لأحداث عام 2024، وكتب تعليقًا على الفيديو الذي شاركته ياسمين عبدالعزيز قائلًا: "كذب المنجمون ولو صدقو".

ماذا قال العوضي لياسمين عبد العزيز قبل الطلاق؟

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وقام أحمد العوضى بتهنئة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها في منشور عبر فيسبوك قبل خبر انفصالهم بـ 24 ساعة، وقال فى رسالة لها:"كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله ان شاء الله في صحة وسعاده ونجاح".

آخر أعمال الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

والجدير بالذكر أن الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، قد تعاونوا في أكثر من عملًا فنيًا وحقق الثنائي من خلالهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، منها مسلسل اللي مالوش كبير، ومسلسل لأخر نفس، وكان اخرهم مسلسل ضرب نار الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي حيث دارت أحداث حول جابر الذي من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة، شارك في بطولة مسلسل ضرب نار مجموعة من الفنانين منهم: ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا،لبنىونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصرعبدالرحمن،وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكري.

