بعد طلاقة لياسمين عبدالعزيز.. أحمد العوضي مع زينة في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتفالهم بعيد ميلادها بطريقة رومانسية، وكتبت ياسمين:" تم الطلاق الرسمى بينى وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

العوضي مع زينة في دبي

ويتواجد أحمد العوضي في السعودية حاليًا للاحتفال بفيلمه الجديد «الإسكندراني» بصحبة بطلة العمل زينة وصناعه المنتج أحمد عفيفي والمخرج خالد يوسف، وسبق، نشرت زينة صورا من العرض الخاص لفيلم، وعلقت على الصور: "عرض فيلم الاسكندراني في دبي واستقبال الجمهور الغالي في الامارات دبي بفريق عمل فيلم الاسكندراني شكرا لكرم استقبالكم".

تفاصيل فيلم "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" من إخراج خالد يوسف، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم فريقا مميزا من النجوم وهم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل، الفيلم من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا ستديوز، ويروي قصة شاب يعيش في مدينة الإسكندرية ويتعرض لمجموعة من التحديات والصراعات في حياته اليومية، كما يتناول الفيلم عدة قضايا اجتماعية وسياسية مهمة، ويسلط الضوء على بعض الجوانب القاسية في المجتمع المصري.

ياسمين والعوضي تاني حالة طلاق في ٢٠٢٤

ويذكر أن الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز هم ثاني حالة طلاق في ٢٠٢٤ وذلك بعد طلاق هند عبدالحليم الذي أعلنت يوم 2 يناير خبر انفصالها عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.

انتصار ليلى عبد اللطيف في تنبا انفصال العوضي وياسمين

وأيضا انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات حول انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وعلقت ياسمين عبد العزيز على هذا الأمر، من خلال نفيها الانفصال بشكل رسمي وقتها، وذلك بعد أن تنبأت إحدى عالمات أبراج بطلاق ياسمين والعوضي، فجاء تعليق الفنان على هذا الأمر، قائلًا: كذب المنجمون ولو صدقوا.

تكريم ياسمين والعوضي في حفل مجموعة “وشوشة الإعلامية”

والجدير بالذكر ان مجموعة “وشوشة الإعلامية”، قد كرمت عددا من نجوم الفن والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام 2023، والذى أقيم يوم الأحد الماضي فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس، بحضور رئيس مجلس الإدارة علاء الكحكى، وعدد آخر من الفنانين الذين تواجدوا فى الحفل، وجاءت الجوائز كالتالي الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي والفنان محمد علي رزق والمطرب اللبناني رامي عياش ونضال الشافعي والمطرب رضا البحراوي ومحمود الليثي والفنان أحمد فهيم والفنانة فيفي عبده ومنى عمر ومحمد ثروت والمخرج خالد يوسف والمطربة بوسي وعصام صاصا والمطرب عبدالباسط حموده وحسن الخلعي ونانسي صلاح والإعلامية دعاء فاروق والاعلامية مفيدة شيحا والاعلامية مرين أمين والاعلامية جيهان عبدالله والاعلامي تامر آمين والمذيع أحمد يونس والإعلامي الرياضي سيف زاهر والشيف الشربيني