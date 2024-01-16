نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أول تعليق من ريهام حجاج على انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الفنانة ريهام حجاج منشورًا على انستجرام وكتبت فيه "النهاردة أسعد يوم في حياتي" وقامت بحذفه بعد دقائق مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفسروه أنها كتبته من أجل "الشماتة" في ياسمين عبدالعزيز بعد نشرها لخبر انفصالها عن زوجها الفنان أحمدالعوضي.





ونشر رواد التواصل الاجتماعي "سكرين شوت" من منشور ريهام حجاج وعلقوا عليه الكثير من التعليقات مثل "ليه الشماتة" و"ريهام حجاج مش سوية نفسيًا" وغيرها من التعليقات السلبية.









انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي





وكانت قد أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن زوجها أحمد العوضي وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي على انستجرام وكتبت فيه: "تم الطلاق بيني انا واحمد مع كل "الاحترام والتقدير، وجاء الانفصال دون أي مؤشرات تدل عليه من قبل الطرفين.





آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يعتبر مسلسل "ضرب نار" آخر أعمالها حيث، ينشأ صراع درامي مثير بين الصعيد والقاهرة، حيث يجسد العوضي شخصية جابر أبوشديد الذي يواجه تحديات في تحقيق طموحه. يتقاطع طريقه مع مهرة، الفتاة الشعبية من أحياء شبرا، وتنطلق قصة حب بينهما، مع تطورالأحداث في إطار مثير يختلف عن ما عرض سابقًا





فريق عمل المسلسل "ضرب نار"

شارك العديد من الفنانين بالمسلسل من ضمنهم:" سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز"، وغيرهم من الفنانين، المسلسل تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج شركة سينرجى، إخراج مصطفى بكرى.



ياسمين عبد العزيز في صدارة محرك البحث دائمًا

تتصدر ياسمين التريند دائمًا ليست المرة الأولى لها، بل تصدرت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة وخاصة بسبب شقيقها، حيث بدأت الأزمة عندما وجه لها الأخير رسالة دعم يواسيها فيها بسبب مرضها حيث إنه علق قائلًا: "يابنتي انتي ليكي احنا بعد ربنا وتعبك تعبنا وفرحكفرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين...معلش استحملي وكله هيعدي".

لترد عليه ياسمين بـ رد قوي، ثار الجدل بينهم وسبب أزمة وصدمة لمتابعيها حيث قالت: "اتوكس انت يالي بعت اختك واخدت تمنها عربيةمرسيدس".

هذا وقد انقلبت رسالة دعم وائل عبد العزيز لها إلى رسالة قاسية تحتوي على كلمات جارحة حيث أنه قال: أنا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي انتي متعرفيش انا شيلت عنك إية وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل الخساير، لكن انتي مبتتعلميش.

وتابع: "ربنا يدي الإنسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة، ربنا يهديكي ولو على البيع انتي بعتينا كتير من ٢٠ سنه واحنا إلىبنشتريكي".

