بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز.. أحمد العوضي يتصدر منصة اكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد العوضي تريند محركات البحث وخاصة منصة اكس، وذلك بعد إعلان انفصاله عن النجمة ياسمين عبدالعزيز في خبر صدم الوسط الفني ومحبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، حيث جاء بإعلان طلاقهما، بالتزامن بيوم عيد ميلاد وحش الكون كما يلقبها العوضي دائما.

منشور ياسمين عبد العزيز:

وقد نشرت ياسمين منشور عبر حسابها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وإنستجرام وكتبت:" تم الطلاق رسمي بيني وبين أحمد، وبينا كل الاحترام والتقدير".

وفي سياق آخر تحتفل اليوم النجمة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها، وقد حرص العوضي على تهنئتها من خلال نشر مجموعة صور لهم وكتب:" كل سنة وانتي طيبة ياحبيبتي العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح".

تعليقات الجمهور حول طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز:

_ ‘حالة جديدة من الحاجات اللى بتزعل بجد كانت علاقة ناجحة اوى بس الواضح ان الطلاق تم بسبب عدم الانجاب، زى علاقة يوسف الشريف وانجى علاء كانت علاقة مثالية بالنسبة لنا’

_ ‘العوضي جاب لياسمين هدية جميلة أو ي في عيد ميلادها’

_ ‘ده أنا كنت بضرب بيكوا المثل’

_ ‘أكتر كابل قهرني وزعلني خبر طلاقهم لأن عن جد كانو أحلى كابل في الوطن العربي كله’.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال أحمد العوضي:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال العوضي هو فيلم الإسكندراني من بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، وحسين فهمي، ومحمود حافظ، وعصام السقا، خالد سرحان، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وآخرين، والفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

تدور أحداث فيلم الإسكندراني في إطار اجتماعي شعبي يحمل مزيدا من الأكشن والتشويق والإثارة، حول "بكر" أحمد العوضي يعيش في مدينة الإسكندرية ويعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكى" عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.