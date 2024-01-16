نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند بسبب انفصالها.. أزمة ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعدما قام الثنائي بإعلان انفصالهما بشكل رسمي من خلال صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد سبق لها الزواج قبل أحمد العوضي من رجل الأعمال محمد حلاوة وتحدثت ياسمين عبد العزيز عن انفصالها أثناء استضافتها في برنامج معكم منى الشاذلي في عام 2019.

انفصال ياسمين عبد العزيز عن محمد حلاوة

تعد ياسمين عبد العزيز من الفنانات المعروف عنهن الابتعاد عن الأضواء واللقاءات التلفزيونية، ولكن ظهرت ياسمين عبد العزيز من خلال برنامج معكم منى الشالي ولأول مرة منذ 17 عام من عدم الظهور الإعلامي في عام 2019.

كان هذا الظهور تزامنًا مع إعلان انفصالها عن زوجها الأول رجل الأعمال محمد حلاوة، وحينها كشفت عن طريقتها وأسلوبها في الحياة وكيفية تعاملها مع الأزمات.

وعلقت لأول مرة على أزمة انفصالها قائلة: "كنت منفصلة بقالي سنة ومحدش يعرف.. يعني قولت مش عايزة شوشرة، قاعدة بربي في ولادي وبشتغل خلاص ليه هقول… لكن في وقت لازم إن إنتي تقولي".

وأضافت: "الحاجات دي أحسن حاجة فيها إن الواحد يسكت الزعل بيجيب مرض، وربنا كاتب الحلو والوحش، طب ما ارضى وأقول الحمد لله هو في أحسن من الصحة، في أحسن من إن الواحد يقول الحمد لله على الصحة"، مؤكدة على كامل احترامها لزوجها السابق.

واستكملت قائلة: "أي موقف صعب بمر به بيتقلب معايا بتحدي وبيقويني أكتر، مش الموقف ده بس لا أنا مريت بمواقف كتير في حياتي لكن أنا شايفة أن البني آدم يتكلم على نفسه بشغله".

واختتمت ياسمين عبد العزيز: "أنا في حياتي اتعلمت أن الزعل مياخدش أكتر من يوم، يوم واحد بالنسبة لي، أي موقف بيجيلي حتى لو كان صعب جدًا بزعل في ساعتها وبعد كده خلاص".



وتزوج محمد حلاوة من ريهام حجاج، وبعدها بشهور قليلة بدأت حرب كلامية بين ياسمين عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي بعد ظهور بوسي شلبي في برنامج شيخ الحارة والجريئة مع المخرجة إيناس الدغيدي لتقلل من نجاح ياسمين خلال موسم دراما رمضان 2021، ثم قررت بوسي استضافة الفنانة ريهام حجاج في برنامجها وهي المرة الأولى لظهورها بعد انقطاع 6 سنوات عن الظهور الإعلامي، وتحدثت عن زواجها من محمد حلاوة، والشائعات التي لاحقتهما بسبب زواجها.

لترد ياسمين عبد العزيز على ما فعلته بوسي شلبي من خلال منشور جديد عبارة عن صورة لزوجها أحمد العوضي من مسلسل "اللي مالوش كبير" ووجهت رسائل قوية وأثار ذلك غضب لمياء شقيقة طليق ياسمين عبد العزيز ونشرت فيديو عبر حسابها لتمدح في ريهام بشدة وتصفها بأوصاف رائعة وتهاجم ياسمين، ثم شنت ليلى ابنة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ محمد حلاوة هجومًا على طليقته ياسمين، متهمة إياها بخطفه من أسرته، وأنها حاولت قطع علاقته بهم وأذيتهم.