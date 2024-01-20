وئام مجدي لـ "دوت الخليج الفني": حاولت أكون وقورة في "حالة خاصة".. واتعلمت من غادة عادل لإني ذراعها اليمين

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة الشابة وئام مجدي في مسلسل "حالة خاصة"، الذي يعرض حاليًا عبر منصة Watch IT وحقق نجاحًا كبيرًا، والتي تجسد خلال أحداثه شخصية "عبير" المحامية والذراع الأيمن لأماني النجار والتي تقوم بدورها الفنانة غادة عادل.

وئام مجدي: أعجبتنى فكرة تجسيد دور محامية

وتحدثت الفنانة وئام مجدي عن دورها في مسلسل "حالة خاصة"، قائلة إنها تحمست للدور بسبب فريق العمل، بالإضافة إلى أن فكرة تجسيد شخصية محامية تعجبها كثيرًا، خاصة أن "عبير" لديها أخطاء وفي نفس الوقت تدعم الآخرين على عدم ارتكاب الأخطاء مثلها.

وئام مجدي: غادة عادل سلسة ومريحة جدًا

وأوضحت وئام في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "حاولت ابقي كهيئة شكلي وقور وكنت مستنية أقابل غادة عادل عشان اتعلم منها؛ لأن عبير ذراعها اليمين في المسلسل وهي شبهها أوي وبتحاول تقلدها"، مضيفة: "غادة من أكتر الناس اللي بتحب تساعدنا أوي وتسمع مننا، وهي شخصية سلسة ومريحة جدا".

غادة عادل ووئام مجدي من كواليس مسلسل حالة خاصة

وئام مجدي: يارب اللي جاي يبقي شبه مسلسل حالة خاصة

وكشفت عن أمنيتها للعام الجديد قائلة: "يارب الأيام اللي جايه تبقي شبه مسلسل حالة خاصة وفيها حاجات ناجحة وأدوار حلوة وعاجبه الناس، أما على المستوى الشخصي أتمنى أن أكون مبسوطة ومرتاحة".

الفنانة وئام مجدي

أحداث مسلسل حالة خاصة

يجسد طه دسوقي شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج من كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محامي ناجح، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسد دورها الفنانة غادة عادل.

أبطال مسلسل حالة خاصة

يشارك في بطولة مسلسل "حالة خاصة" مجموعة من النجوم منهم: طه الدسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، وئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس، والمسلسل من إخراج، عبد العزيز النجار، ومن تأليف، مهاب طارق، ومن إنتاج، طارق الجنايني، ومكون من 10 حلقات تعرض بمعدل حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع.