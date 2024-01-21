يسرا تخطف الأنظار من حفل Joy awards

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة يسرا الأنظار إلىها من حفل توزيع جوائز Joy awards وذلك من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام".

وظهرت يسرا بفستان طويل مكشوف الكتفين من اللون البينك مستخدمة مكياج جذاب وشعر منسدلا.

كشفت شركة إنتاج فيلم "ليلة العيد" الذي يقوم ببطولته الفنانة يسرا عن البرومو الرسمي للفيلم، ومن المقرر أن يتم إصداره في 25 يناير الحالي، ويأتي هذا بعد فترة من التأجيلات، حيث تم الانتهاء من تصوير العمل منذ عامين كاملين، والفيلم سيشارك في منافسة موسم منتصف العام.

وجاءت تعليقات الجمهور على إعلان الفيلم، كالتالي: "منتهي الروعة، من نجاح إلى نجاح ان شاء الله، الف مبروك يااااارب بالتوفيق، الف مليون مبروك".

قصة العمل

ويسلط الفيلم الضوء على أشكال المعاناة والعنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، حيث تجسد يسرا شخصية سيدة تتعرض للعنف الزوجي ويجبرها زوجها على العمل خادمة في العديد من البيوت، كما تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، بين الوقفة وأول يوم العيد، ويضم عدد من الحكايات المتصلة.

أبطال العمل

ويشارك في بطولة فيلم ليلة العيد عدد من النجوم، أبرزهم يسرا، عبير صبري، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، مايان السيد، محمود حافظ، يسرا اللوزي، سميحة أيوب التي تجسد شخصية الراوي، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز

ومن ناحية اخري، يعرض للفنانة يسرا يوم 11 يناير على منصة شاهد، مسلسل روز وليلى، بعد سلسلة من التأجيلات، ويشارك في بطولة العمل كل من نيللي كريم، هشام عاشور، تيام مصطفى قمر، عارفة عبدالرسول، أحمد وفيق، ومروان يونس، من تأليف الإنجليزي كريس كول، وإخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد، وينتمي العمل لنوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 10 حلقات، وينافس في دور العرض السينمائي بالفترة الحالية عدد من الأفلام ضمن موسم رأس السنة، مثل أبو نسب، الحريفة، أنا وابن خالتي، عصابة عظيمة، الإسكندراني.