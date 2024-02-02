نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز المحطات في حياة صبا مبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة صبا مبارك مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها ضيفة على برنامج "معكم مني الشاذلي" المُذاع عبر قناة ON الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، ولذلك يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز المحطات في حياة صبا مبارك.

صبا مبارك

زواج صبا مبارك

تزوجت من المخرج التونسي شوقي الماجري، وأنجبت منه ولدًا واحدًا اسمه «عمار»، ولكنهما انفصلا فيما بعد. لديها أختٌ وحيدة اسمها آية.

مولد صبا مبارك

ولِدَت صبا عام 1976 في السعودية لأبٍ أردني وأم فلسطينية وهي الفنانة التشكيلية الراحلة «حنان الأغا».

و تخرجت من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية، في عام 1998 شاركت في مسلسل «قمر وسحر»، حيث ساعدتها والدتها الفنانة «حنان الآغا» وخالتها الممثلة «هيفاء الآغا» بالظهور على الشاشة الصغيرة وهي لا تزال طالبة وكانت سنة 1998، نقطة الانطلاق الحقيقية بالنسبة لها، حيث شاركت بمسلسل «الكواسر» بعد المسلسل الأول «قمر وسحر».

في عام 2002

و عادت في عام 2002 للظهور مجددًا بشخصية نسرين في المسلسل التاريخي «عمر الخيام»، كما شاركت بنفس العام بمسلسل «الأرواح المهاجرة» مع نخبة من نجوم الدراما السورية. شاركت في المسلسل التاريخي «الحجاج».، بدور «غزالة الشيباني».

صبا مبارك والسينما

و ظهور صبا في السينما الأردنية كان لأول مرة عام 2003 في فيلم «سفر الأجنحة». كما ظهرت في أفلام «خارج التغطية» و«مملكة النمل»، في عام 2005 شاركت في بطولة المسلسل التاريخي «آخر أيام اليمامة» مع غسان مسعود وزهير النوباني، كما لعبت دور البطولة في مسلسل «الشمس تشرق من جديد».

أما عام 2006 فكان عاما زاخرًا بالأعمال الفنية لها فقد شاركت ببطولة مسلسل «دعاة على أبواب جهنم»، وظهرت بشخصية «هند» في المسلسل التاريخي «خالد بن الوليد»، وقدمت أيضًا دورًا في مسلسل «صدى الروح»، وشاركت بعدة حلقات من مسلسل «أهل الغرام».

و قدمت خلال عام 2011 دور جميلة في المسلسل الشامي «الزعيم»، وشاركت بعد عام في المسلسل المصري «شربات لوز» مع يسرا، كما ظهرت ببطولة مسلسل «حكايات بنات» بدور أحلام.

وفي عام 2012، شاركت في فيلم مصري آخر «الراهب» مع الممثل المصري هاني سلامة، مشاركتها الثالثة في السينما المصرية كانت في فيلم «الثمن» وفيه لعبت دور امرأةٍ سورية هربت من منزلها ولجأت إلى القاهرة، حيث تلتقي مع رجلٍ مصري ثم يبدأ خليطٌ من الأحداث.

و في عام 2011، أسست شركة Pan East Media، وهي شركة للإنتاجٍ الإعلامي هدفها الرئيسي هو تقديم عملٍ فني من الطراز الأول على المستويين الإقليمي والدولي، و بدأت الشركة نشاطها الإنتاجي في عام 2013 مع المسلسل التلفزيوني الدرامي الكوميدي الأردني الخفيف «زين»، والذي عُرض على العديد من الشبكاتٍ التلفزيونية منها إم بي سي.

و كان عام 2013 مليئًا بالأعمال الفنية لها، حيث قدمت بطولة مسلسل «زين»، كما شاركت نور الشريف بطولة مسلسل «خلف الله»، وظهرت بمسلسل «آسيا» ومسلسل «موجة حارة» من نفس العام.

و في عام 2014 أنتجت الشركة المسلسل التلفزيوني «طوق الإسفلت»، وهي سلسلةٌ دراما تاريخية بدوية مستوحاة من مسرحية هاملت لشيكسبير. عرضت خلال شهر رمضان عام 2014 على قناة أبوظبي الأولى.

برنامج مني الشاذلي

بدأ البرنامج عام 2014 بعدما تركت منى الشاذلي قناة أم بي سي مصر بشكل ودي كما بينت القناة ذلك حيث كانت تقدم برنامج جملة مفيدة وهو غالبا يتضمن نفس محتوى وحيثيات برنامج «معكم منى الشاذلي».

وقد تحدثت صبا مبارك خلال البرنامج عن رواية "أنف وثلاث عيون" الذي أُخذ عنها الفيلم وعن مدي تخوفها من المقارنة.

ووجهت منى الشاذلي سؤالًا لظافر العابدين عن تجسيده شخصية قدمها من قبل كل من محمود ياسين وكمال الشناوي وعمر الشريف، ليعلق قائلًا: "طبعا هم رموز السينما العربية وتاريخ كبير جدا وكانت مسؤولية ولكن حاولنا نبعد عن المقارنة، ولازم يكون في شيء مختلف".

وقالت صبا مبارك: "طبعا شوفت الفيلم اللى اتعمل زمان وقرأت الرواية لكن انا مش بحس بالرعب من المقارنات، وشكسبير بجلالة كتابته اللى عملها اتعادت مليون مرة وبأكثر من طريقة، ومش حاسة ان المقارنة مرعبة لينا وبحس إنه ا في صالحنا".

تفاصيل فيلم "أنف وثلاث عيون"

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ويعرض حاليًا بجميع دور العرض.

أحداث الفيلم

تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما.

أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

من هم طاقم عمل فيلم "أنف وثلاث عيون"؟

فيلم “أنف وثلاث عيون” من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.