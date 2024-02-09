نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام عمر يظهر بشخصية دكتور عاطف في مسلسل "الكبير أوي 8" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات ال 15 حلقة والمسلسلات ذات ال 30 حلقة، ومن ضمن المسلسلات المُشاركة في السباق الرمضاني هو مسلسل "الكبير أوي" للفنان أحمد مكي.

ويستكمل الفنان أحمد مكي سلسلة مسلسل "الكبير أوي" حيث أنه سيشارك في السباق الرمضاني بالجزء الثامن، ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

ويظهر ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" الفنان الشاب عصام عمر بشخصية دكتور عاطف الذي سبق له وقدمها في أولي بطولاته وهو مسلسل "بالطو" الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند وأصبح الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it.

تفاصيل الأجزاء السابعة السابقة من مسلسل "الكبير أوي"

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.

ودارت أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

في حين استمر جونى فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

تفاصيل مسلسل "بالطو"

مسلسل "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" للكاتب د.أحمد عاطف فياض، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول حول مهنة الطب ومعاناة الأطباء حديثي التخرج، وكواليس مهنة التمريض وما يحدث بالواحدات الصحية، والعمل مكون من 10 حلقات.

مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، محمود البزاوى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومحمد لطفي، ومصطفى أبو سريع، وسامي مغاوري، من إنتاج WATCH IT، منتج منفذ شركة ريفلكت محمد حلمي، وإخراج عمر المهندس.