نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "إمبراطورية ميم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب الموسم الرمضاني بدأت الأعمال الدرامية في كشف الستار عنها، سواء من خلال البوستر اول البرومو وأيضًا الكواليس.

ومن أكثر الأعمال التي ينتظرها الجمهور بشغف هو مسلسل "إمبراطورية ميم" للنجم خالد النبوي، ومجموعة من النجوم الشباب.

وظهرت الصور الأولي من كواليس العمل، والتي ظهر من خلالها الشكل المبدئي أحداثه، وهي المرح والأجواء الإجتماعية، ومن المقرر عرض العمل عبر قناة الحياة دراما ومنصة watch it.

إمبراطورية ميم

تفاصيل مسلسل "إمبراطورية ميم":

المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وبطولة النجوم خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج والهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر والعديد من النجوم.

المسلسل من انتاج اروما ستوديوز - تامر مرتضي- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم وهذا هو التعاون الثاني بين ال النبوي واروما ستوديوز والمخرج محمد سلامة والكاتب محمد سليمان عبد الملك بعد نجاحهم الكبير من قبل في إعادة تقديم رائعة أسامة أنور عكاشة راجعين يا هوا.

ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

مسلسل إمبراطورية ميم

تفاصيل مسلسل راجعين ياهوى

راجعين ياهوى من بطولة خالد النبوي، أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، هنا شيحه، نور اللبنانيه، ريهام الشنواني وعدد كبيرة من النجوم

والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب أسامة أنور عكاشة، وسيناريو محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج محمد سلامة.

تدور أحداثه في إطار درامي حول بليغ وهو الفنان خالد النبوي الذي تتراكم ديون كثيرة عليه في أوروبا، فيعود إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.