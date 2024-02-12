نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأفلام الأجنبية 2024 على النايل سات واستمتع بأحدثها بعد عرضها بالسينمات مجانا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبحث الكثيرين من الجمهور حول معرفة عروض الأفلام الأجنبية مترجمة لتسهيل فهم المشاهدين لمضمون الأفلام وتعميق تجربة مشاهدتها وبالإضافة إلى ذلك،
يعشق العديد من الأشخاص مشاهدة الأفلام الأجنبية لاستكشاف ثقافات جديدة وتعزيز فهمهم للعالم من خلال تجارب جديدة تركز ترددات قنوات الأفلام الأجنبية على تقديم محتوى متنوع.
ويقدم موقع دوت الخليج الفني لكل متابعيه تفاصيل ترددات قنوات الأفلام الأجنبي 2024 على النايل سات
تردد قناة MBC2
التردد: 11938
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
معدل الترميز: 27500 عمودي
تردد قناة توب موفيز
التردد: 11873 و10727 اتش دي
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
معدل الترميز: 27500 رأسي
تردد قناة Kana
التردد: 12226
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
معدل الترميز: 27500 أفقي
تردد قناة Scare للأفلام الأجنبية المترجمة
التردد: 10873
معدل الترميز: 27500 رأسي
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
تردد قناة شاروخان أفلام
التردد: 10873
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي أو رأسي
تردد قناة إم بي سي ماكس
التردد: 11383
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
معدل الترميز: 27500 رأسي
تردد قناة هوليوود موفيز نايل سات
التردد: 12562
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
معدل الترميز: 27500 عمودي
تردد قناة إم بي سي أكشن
التردد: 11470
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
معدل الترميز: 27500 عمودي
تردد قناة Hollywood horror
التردد: 12562
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
معدل الترميز: 27500 رأسي
تردد قناة طلقة هندي
التردد: 11411
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
معدل الترميز: 27500 أفقي
تردد قناة Ltv
التردد: 10727
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
معدل الترميز: 27500 أفقي
تردد قناة Imahine movies
التردد: 12360
معدل الترميز: 27500 أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
تردد قناة cairo one action
التردد: 12562
معامل تصحيح الخطأ: آلي
معدل الترميز: 27500 أفقي
تردد قناة Ktv
التردد: 11678
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي