نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأفلام الأجنبية 2024 على النايل سات واستمتع بأحدثها بعد عرضها بالسينمات مجانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثيرين من الجمهور حول معرفة عروض الأفلام الأجنبية مترجمة لتسهيل فهم المشاهدين لمضمون الأفلام وتعميق تجربة مشاهدتها وبالإضافة إلى ذلك،



يعشق العديد من الأشخاص مشاهدة الأفلام الأجنبية لاستكشاف ثقافات جديدة وتعزيز فهمهم للعالم من خلال تجارب جديدة تركز ترددات قنوات الأفلام الأجنبية على تقديم محتوى متنوع.

ويقدم موقع دوت الخليج الفني لكل متابعيه تفاصيل ترددات قنوات الأفلام الأجنبي 2024 على النايل سات



تردد قناة MBC2

التردد: 11938

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500 عمودي

تردد قناة توب موفيز

التردد: 11873 و10727 اتش دي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500 رأسي

تردد قناة Kana

التردد: 12226

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500 أفقي

تردد قناة Scare للأفلام الأجنبية المترجمة

التردد: 10873

معدل الترميز: 27500 رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

تردد قناة شاروخان أفلام

التردد: 10873

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي أو رأسي

تردد قناة إم بي سي ماكس

التردد: 11383

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500 رأسي

تردد قناة هوليوود موفيز نايل سات

التردد: 12562

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500 عمودي

تردد قناة إم بي سي أكشن

التردد: 11470

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500 عمودي

تردد قناة Hollywood horror

التردد: 12562

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500 رأسي

تردد قناة طلقة هندي

التردد: 11411

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500 أفقي

تردد قناة Ltv

التردد: 10727

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500 أفقي

تردد قناة Imahine movies

التردد: 12360

معدل الترميز: 27500 أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

تردد قناة cairo one action

التردد: 12562

معامل تصحيح الخطأ: آلي

معدل الترميز: 27500 أفقي

تردد قناة Ktv

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

