انت الأن تتابع خبر يومي تعود الى حبيبها الأردني أحمد نبيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت صفحات عدة خبر عودة نجمة مواقع التواصل اللبنانية يومي الى حبيبها الملياردير الأردني أحمد نبيل، ولاقى هذا الخبر ردود فعل كثيرة من قبل الجمهور، الذين تمنوا لها السعادة في حياتها.



وعلى صعيد آخر كانت قد أطلت الدكتورة يومي بـ فيديو على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه عن تعرضها لحرق من الدرجة الثالثة، بعد ان دعت على نفسها بذلك، اذ قالت في الفيديو: "دعيت مزح اني احترق و احترقت من الدرجة الثالثة".

ولاقى هذا الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة .