عاجل - القنوات الناقلة برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان وتسريبات اسم ضحية الحلقة الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم - القنوات الناقلة برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان وتسريبات اسم ضحية الحلقة الأولى

يثير برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان فضول الجماهير، حيث يترقب الكثيرون مفاجآته ومقالبه الفكاهية. يُنتظر أن يتم عرض البرنامج على قنوات MBC، التي كانت القناة الرسمية لعرض برامج رامز جلال في السنوات السابقة.

من ناحية أخرى، تسربت بعض التفاصيل حول أسماء ضحايا الحلقات الأولى، حيث ترددت أنباء عن أن الفنانة غادة إبراهيم والمطرب محمود العسيلي قد تم اختيارهما كأحد ضحايا برنامج رامز جلال في أحد الحلقات. ومع ذلك، يجب أن يتم التحقق من هذه المعلومات، حيث قد تكون مجرد شائعات قبل الإعلان الرسمي من قبل القناة المنتجة.

برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان

وتبقى تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد لعام 2024 في رمضان قيد الانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي من القناة المنتجة. يعتبر الكشف تفاصيل البرنامج جزءًا مهمًا من استعداداته وتسويقه، ومن الممكن أن يتم ذلك في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.

يبدو أن معجبي رامز جلال يترقبون بشغف لرؤية ما الذي سيقدمه في برنامجه الجديد ومدى إبداعه في تقديم المقالب والفكاهة التي تجعله من أبرز البرامج التلفزيونية في شهر رمضان.

قنوات عرض برنامج رامز جلال 2024

ومن المرجح أن يتم عرض برنامج رامز جلال الجديد لعام 2024 على قناة MBC مصر، حيث سيكون موعد عرضه مباشرة في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة. يتزامن ذلك مع أذان المغرب، مما يجعله جزءًا من البرمجة الرمضانية. وفقًا للمصادر، يتوقع أن يتم التصوير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسيتم الكشف المزيد من التفاصيل حول البرنامج بمرور الوقت.

تردد قناة mbc مصر عبر النايل سات

تردد القناة: 12015.

معدل الترميز: 27500.

يكون معدل الاستقطاب: عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD

القنوات الناقلة برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان وتسريبات اسم ضحية الحلقة الأولى

تردد قناة ام بي سي مصر من خلال عرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11919.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز يكون: 27500.

تردد قناة ام بي سي mbc عبر النايل سات