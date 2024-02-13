انت الأن تتابع خبر ماجدة الرومي في مرمى الإنتقادات وماذا علقت أحلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دافعت المطربة أحلام عن صديقتها المطربة ماجدة الرومي بعد حالة الهجوم التي تعرضت لها الأخيرة، بسبب تصريحاتها عن معاناة الشعب اللبناني، في حفلها الأخير بـ أبو ظبي، إذ أكدت أحلام أن ماجدة هي فنانة مغرمة بحب وطنها، ودائمًا تكون حريصة على مساندة بلدها.



وكتبت أحلام تغريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع إكس، تويتر سابقًا، قالت فيها: السيدة ماجدة الرومي خط أحمر، السيدة اللي نزلت الشوارع بعد الانفجار تنظف مع العمال، إذا ما بتتذكر أو نسيت أنا بذكرك، لذا ما حدا يزود على محبة السيدة ماجدة الرومي لبلدها لبنان، واضح على صوتها وهي بتحكي بيقطع القلب، وباين قهرها على بلادها ويحق لها، ومن ما يفتخر ويعتز ويتباهي بها.



وتابعت أحلام: الحمد لله ربي يحمي شيوخنا، ويحفظهم اللي كل همهم، وشغلهم الشاغل الإمارات، كوطن والشعب كأهل، حكامنا هم الأب والعم والخال والأخ والسند.



ويأتي ذلك، بعد الانتقادات التي تعرضت لها ماجدة الرومي، بسبب تصريحاتها في ليالي السعديات، إذ قالت الفنانة في الحفل: إحنا جايين مِن لبنان مطرح ما عم نعيش أبشع كوابيسنا، بسبب الإجرام المُقترف بحقنا، مِن قبل اللي اسمُن مِنّا وفينا وهنّي مش هيك.. الله يديمها على هذه الأرض الطيبة بركة ونعمة، ويحفظه ويحفظ عِزه.



وبعد تلك التصريحات، اعترض بعض جمهور الفنانة على تصريحاتها عن لبنان، واتهمها البعض بأنها تنقل صورة مأساوية عن الشعب اللبناني .