نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم "علاقات خاصة" يوجه رسالة لجمهوره من على فراش المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وفد يضم رئيس مهرجان “الزمن الجميل” وأعضاء فريق فيرا يونس، خالد السيد، ميرنا مكرزل، ومادلين مطر، إلى المستشفى التي يقيم فيها نجم المسلسل الشهير علاقات خاصة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، الذي بدأ يتعافى من مرضه.

وحمل الفنان اللبناني معه درعًا تكريميًا تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في الدراما اللبنانية عبر مسيرته الفنية.

كان استقبال الوفد مؤثرًا للغاية، وشكر رئيس المهرجان، الدكتور هراتش، على هذه اللفتة الجميلة واهتمامه بمتابعة أخبار فناني الزمن الجميل ودعمهم.

وخلال الحديث مع الوفد، أوجه فادي إبراهيم رسالة إلى جمهوره ومحبيه، يطمئنهم خلالها على صحته وأنه بدأ يتعافى.

ومن المقرر بث هذه الرسالة في الحفل الذي يتم التحضير له.

ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان فادي سيكون حاضرًا في الحفل المقبل، وهو السؤال الذي يثير الانتظار والترقب بين جمهوره.