القاهرة - محمد ابراهيم - تفصلنا أيام عن شهر رمضان المبارك حيث بدأ الجميع يشعر بحماس والترقب إلى نجومهم المفضلين، وانتظار المزيد من الأعمال المتنوعة لكي يشاهدونها في جو أسري ويستمتعون بمشاهدة رائعة.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه المواعيد والقنوات الناقلة” قائمة مسلسلات رمضان 2024″ وبرامج المسابقات الرمضانية



بدأت البوسترات الخاصة بالمسلسلات الرمضانية في الظهور، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت بعض المسلسلات قيد التصوير حتى الان.

قائمة مسلسلات رمضان 2024



حيث يعتبر رمضان حلبة تنافس بين الفنانين 2024 المتوقع أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، حيث تم الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم 27 عمل فنيا من بينها العديد من النجوم المعروفين.

قناة MBC

تعد قناة MBC واحدة من القنوات الشهيرة التي تفتح أبوابها لعرض مسلسلات رمضان 2024، حيث يجتمع عدد كبير من نجوم الفن على شاشتها، تتميز MBC بتقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات الرمضانية، سواء المصرية أو السورية أو الخليجية، مما يجعلها محطة مفضلة للجماهير في فترة السباق الرمضاني.

مسلسل حق عرب.

مسلسل عتبات البهجة.

مسلسل المداح الجزء الرابع.

مسلسل صيد العقارب.

مسلسل صدفة.

مسلسل جري الوحوش.

مسلسل فراولة.

مسلسل السرداب.

مسلسل سيدي بشر.

مسلسل ب 100 راجل.

مسلسل أسود باهت.

مسلسل كوبرا.

مسلسل جريمة منتصف الليل.

مسلسل قلع البحر.

مسلسل الحشاشين.

مسلسل صيد العقارب.

مسلسل امبراطورية ميم.

مسلسل بيت الرفاعي.

مسلسل العتاولة.

مسلسل محارب.

مسلسل نعمة الأفوكادو.

مسلسل مسار إجباري.

مسلسل ألف ليلة وليلة.

مسلسل الساعة خمسة.

مسلسل أولاد الحاج متولى.

مسلسل الكبير الجزء الثامن.

مسلسل دون مقابل.