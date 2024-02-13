مواعيد عرض برنامج "قلبي اطمأن" علي قناة أبوظبي TV في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - لاقى برنامج "قلبي اطمأن" استحسانا كبيرا من قبل المشاهدين بسبب محتواه الهادف والمؤثر وبما أن البرنامج يحظى بشعبية كبيرة فإن الإعلان عن موعد عرضه يثير اهتمام الجماهير وترقبهم لمتابعته في شهر رمضان المقبل.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كافة التفاصيل عن برنامج قلبي اطمأن



مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن

ومن المقرر أن يبدأ عرض البرنامج في بداية شهر رمضان المبارك يوم 23 مارس وقد حددت مواعيد عرض البرنامج حسب التوقيتات المحلية لبعض الدول على النحو التالي:

ويتم عرضه في الإمارات العربية المتحدة الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات،



بينما المملكة العربية السعودية سيتم عرض البرنامج في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

ويتم عرضه في مصر في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.



برنامج قلبي اطمأن



يعد برنامج قلبي اطمأن يعد برنامج للمساعدات الإنسانية تم عرضه لأول مرة في 13 مايو 2018 وحظي بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي حيث لامس مشاعر العديد من الناس في مختلف الأماكن وحقق نسب مشاهدة مرتفعة للغاية.

يقوم بتقديم البرنامج شاب يدعى غيث من الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم المساعدات لحالات متنوعة في عدة دول مثل سوريا والعراق ومصر والأردن وأوغندا وغيرها.