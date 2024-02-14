أبرز تصريحات نانسي صلاح عن مسلسل "حدوتة منسية" وشخصية "ريناد"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض حاليًا مسلسل “حدوتة منسية” للفنانة سوسن بدر، وعدد كبير من الفنانين منهم الفنانة نانسي صلاح.



وتألقت الفنانة نانسي صلاح، في الحلقات التي تم عرضها من العمل حتى الآن حيث لقي دورها إعجاب الكثير وتأثر الكتير بقصة نانسي "ريناد" في العمل وهي زوجة طارق صبري "يوسف" ويقوم يوسف بخيانتها في العمل وهي تعلم بذلك ولكنها تخفي أنها تعلم بخيانته.





تصريحات نانسي صلاح

وكانت كاميرا برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة dmc إستضافت الفنانة نانسي صلاح، وقالت عن العمل “حدوتة منسية يشكل عام هو مسلسل لذيذ وخفيف على قلبي جدًا”.



وتابعت: “شخصية ريناد بالنسبة لي إختبار صعب لأنها بعيدة عن شخصيتي تمامًا لأنني لا أتحدث وانا أعلم إنه يخونني لكني في الحقيقة أتركه على الفور”.

وأضافت: "تعلمت من ريناد أن لا أستسلم لاي أحداث سلبية تدور من نحو أو اي شخص يحاول أن يأخذ مني شيء ملكي على العكس فأنا احارب واحصل على ممتلكاتي وبعد ذلك نتحدث.

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية

ويذكر أن مسلسل حدوتة منسية 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد.

والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين، ويعتبر أحد أهم المسلسلات التى تقدمها شركة "فانتدج "التى تستعد لتقديم عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج المميزة خلال الموسم الحالي.



ويُعد مسلسل "حدوتة منسية" أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، وديكور عمرو دراج، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى "خيرى" وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانبًا إنسانيا بالشخصية التي تقدمها.

الجدير بالذكر أن العمل مسلسل اجتماعي أسري، يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب، ومن بطولة سوسن بدر، محمد علي رزق، طارق صبري، عبير صبري، هشام إسماعيل وعدد آخر من الفنانين.