نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناهد السباعي: “جرأتي مأثرتش عليا.. وأعمالي كلها ناجحة وترضي تاريخ أهلي” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ناهد السباعي عن كامل رضيها وسعادتها بمشوارها الفني الحافل بالأعمال المميزة، وأنها دائمًا تسعى للتطوير من ذاتها.

وعبرت ناهد السباعي عن رضيها لمشوارها الفني أثناء حضورها ملتقى للمرأة، حيث قالت: “أنا مقتنعة إن الإنسان لو اشتغل على موهبته بيبقى تاريخ، وأنا دايمًا بفكر بشكل مختلف، وإزاي اشتغل بشكل مختلف، ودايمًا بيبقى صعب إنك تنمي نفسك لإن دايمًا بتمر بظروف صعبة وإزاي تقدر تكمل”.

ناهد السباعي: “جرأتي مأثرتش عليا.. ومفتقدة أهلي"

وأردفت ناهد قائلة: “أنا بحاول على قد ما أقدر أقدم موهبتي، ومعظم أعمالي كلها كانت ناجحة وترضيني وترضي تاريخي وتاريخ أهلي، وكان دايمًا عندي تساؤلات عن حاجات معينة من أهلي، ده اللي مفتقداه دلوقتي”.

وتابعت ناهد السباعي حديثها قائلة: “الحمد لله جرأتي مأثرتش عليا، وأي فيلم خدت فيه مغامرة أضاف ليا جدًا زي يوم للستات واحكي ياشهرزاد”.