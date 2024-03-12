نجلاء بدر في مشادة مع مي عمر في رامز جاب من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مارس 2024 07:28 مساءً - حلت الفنانة مي عمر والفنانة نجلاء بدر ضحايا الحلقة الثانية من برنامج رامز جاب من الآخر المذاع على قناة “MBC مصر”

وتفاجأت مي عمر ونجلاء بدر بسقوطهما معا من الغرفة لبداية تعذيب رامز جلال لهما، وقال لهم رامز: "لازم تصفو نفوسكو.. انا عارف انكو مبتطقوش بعض.. وكان لازم.حد يجمعكو عشان تنهو رحلة الردح اللي بينكو".

وردت نجلاء بدر على سؤال مي عمر لها عن سبب حزنها منها قائلة: "أنا مش زعلانة منك انتي أنا زعلانة من سامي وانتي مالك انتي.. أنا بيني وبينه شغل".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.