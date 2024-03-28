نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها في برنامج "العرافة".. آيتن عامر تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة آيتن عامر محرك البحث عبر "جوجل"، وذلك بعد ظهورها أمس في برنامج "العرافة "الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة النهار، وبعد تصريحاتها الجريئة التي كشفت فيها عن أسرار من حياتها الشخصية، خاصةً أسباب طلاقها وكواليس أعمالها الفنية.

أحدث أعمال آيتن عامر

وفي سياق آخر، تشارك آيتن عامر حاليًا في فيلم "عنب"، وهو من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر، كما تنتظر عرض فيلم "الجنينة" مع بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، محمد ثروث، أحمد فتحي، تأليف أحمد أنور وجمايكا، إخراج معتز حسام، وتظهر أيضا ضيفة شرف فى فيلم بلوموندو الذي يعرض حاليا في السينما للنجم حسن الرداد.

دور آيتن عامر



وتجسد الفنانة آيتن عامر دور مطربة اندرجروند ضمن أحداث فيلمها الجديد "درويلة" حيث تظهر بشخصية فتاة تحب الغناء ولديها حلم تريد الوصول إليه وتستغل وقوفها على مسرح الدرويلة للغناء عليه حتى وصلت لأن تكون نجمته، ويأتي تقديم أيتن لهذا الدور بعد اتجاها إلىالغناء خلال الفترة الماضية وتقديمها أكثر من أغنية.



آخر أعمال آيتن عامر



وعرض لأيتن عامر مؤخرًا فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله،محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.