انت الأن تتابع خبر رئيس الأركان الأمريكي السابق:لا يحق لنا انتقاد إسرائيل لأننا قتلنا الكثير .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الأركان الأمريكي السابق مارك ميلي:إن بلاده قتلت الكثير من المدنيين الأبرياء في الحروب التي خاضتها، ولا يحق للولايات المتحدة انتقاد إسرائيل على دمار غزة.



وكان ميلي يعلق على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، على هامش مشاركته في معرض للذكاء الاصطناعي في واشنطن، وقال: "قبل أن نتبرأ جميعا بشأن ما تفعله إسرائيل، وأنا أشعر بالفزع تجاه موت الأبرياء في غزة، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى أننا نحن الولايات المتحدة قتلنا الكثير من الأبرياء في الموصل (العراق)، وفي الرقة (سوريا)".



وأضاف: "قتلت الولايات المتحدة 12 ألف مدني فرنسي بريء. وها نحن في الذكرى الثمانين لنورماندي، لقد دمرنا 69 مدينة يابانية، بخلاف هيروشيما وناغازاكي.. لقد ذبحنا الناس بأعداد هائلة، أناس أبرياء لا علاقة لهم بحكومتهم، رجال ونساء وأطفال".



وقال: "الحرب شيء فظيع. لكن إذا كان لها معنى، إذا كانت لها أي حس أخلاقي، فلا بد أن يكون هناك هدف سياسي، ويجب تحقيقه بسرعة وبأقل تكلفة".