مكتبة الإسكندرية عضواً بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مايو 2024 05:26 مساءً -

أكد الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية سعادته وفخره بصدور قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي ضم في عضويته مكتبة الإسكندرية،وأعرب عن تطلعه للعمل والتعاون الجاد والمثمر مع جميع المؤسسات أعضاء التحالف.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي يجسد الكثير من القيم التي طالما كانت في قلب رسالة مكتبة الإسكندرية وأهدافها خاصةً تلك التي تتعلق بالعمل الأهلي والمجتمعي والتطوع وبناء القدرات وأيضا ما تقوم به مكتبة الإسكندرية من جهود لإعلاء هذه القيم الإنسانية في المجتمع المصري بشكل عام.

وكانت مكتبة الإسكندرية قد شاركت في اعمال الجمعية العامة الاولي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي عقدت يوم الأربعاء الماضى (الموافق 8 مايو ) بمقر التحالف بالقاهرة.

جدير بالذكر ان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضم في عضويته 36 مؤسسة تمثل الهيئات والكيانات العامة والاهلية والخاصة التي تعمل في المجال التنموي والخيري، حيث يسعي التحالف الي تحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية ووصول الدعم المجتمعي والإنساني لمستحقيه فى ظل الجمهورية الجديدة .