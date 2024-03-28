نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام ومسلسل "كوبرا" يتصدران ترند موقع x في مصر والدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم محمد إمام ومسلسل “كوبرا” ترند موقع X “تويتر سابقًا” في مصر وكل الدول العربية، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى أمس الأربعاء على قناة MBC مصر، حيث جاء هاشتاج محمد إمام وهاشتاج كوبرا في كل الدول العربية منها السعودية، الامارات، قطر، لبنان، الأردن، الكويت، العراق، تونس والمغرب.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل" كوبرا "

وحققت الحلقة الأولى من مسلسل كوبرا انطلاقة قوية وسريعة، حيث شهدت الحلقة خروج كوبرا من السجن بعد قضاء عقوبة 3 سنوات بسبب عمل خارج على القنانون مع شيخون الذى يجسد دوره مجدى كامل، وبمجرد خرجه يذهب إلى شيخون لإنهاء حساب قديم مع إذ أن كوبرا له 250 ألف جنيه.

وكشفت الحلقة الأولى أيضًا عن عائلة كوبرا الذين يعيشون حياة بسيطة في حارة شعبية، حيث الأم صفاء الطوخى صفاء الطوخى، وشقيقه سماح (دنيا ماهر) المتزوجة من فتحي(أحمد فتحى) وشقيقته الثانية منال (ألحان المهدى) وتعمل مُدرسة، أما شقيقه عبد الرحمن (معتز هشام) فقد ترك الكلية وفتح نصبة شاى في المنطقة ويعمل ديلر مخدرات.

مسلسل" كوبرا "

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.



آخر أعمال محمد إمام

ويعود محمد إمام بهذا العمل إلى منافسات دراما رمضان، بعد غياب عامين إذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.