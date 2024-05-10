إلهام شاهين تعتذر عن المؤتمر الصحفي لمهرجان إيزيس

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتذرت الفنانة إلهام شاهين لحضور المؤتمر الصحفي لمهرجان إيزيس لمسرح المرأة عن استكمال المؤتمر الصحفي، والمقرر إقامة فعاليته خلال الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري، وذلك بسبب حضور عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز.

كلمة إلهام شاهين

وفي بداية كلمتها أوضحت إلهام شاهين أنها من أكثر المناصرات للمرأة ومعظم أعمالها تناولت قضايا المرأة المختلفة، وقالت: أنا بدافع دايمًا عن الناس وبدافع عن النوعية اللي متعرفش تاخد حقها وأغلب أعمالي بتناصر المرأة وبدافع عن حقوقها وفي أدوار مهمة للمرأة فيها ظلم ليها زي زواج القاصرات.. وأتمنى الاهتمام بالمرأة ليس فقط في المسرح ولكن كمان في السينما والتلفزيون والمهرجانات اللي زي دي والتي تعتبر دعايا سياحية لبلدنا.

ويحمل مهرجان إيزيس بدورته الثانية اسم الفنانة عايدة عبد العزيز، وحضر المؤتمر الذي أقيم منذ قليل كل من: السفير فهمي فايق، ومني شاهين المدير التنفيذي للمهرجان، والمخرجة عبير لطفي رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية للدورة الثانية، والمخرجة عبير علي مديرة المهرجان، وإيمان كريم ضيف شرف المهرجان والكاتبة رشا عبد المنعم.

تفاصيل مهرجان إيزيس

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة هو مهرجان سنوي نوعي متخصص في عروض المسرح المعنية بقضايا المرأة -سواء كان الصانع رجل أو امرأة-، والتي لا تنفصل عن قضايا المجتمع محليا ودوليا، وكذلك العروض التي تعكس إبداع النساء وخصوصية الإبداع النسوي والتجارب الحداثية المختلفة.

وتترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهي مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة وستوديو عماد الدين وكلتوجراف والمركز الثقافي النمساوي، وسامي أمين، والمركز الثقافي الفرنسي.