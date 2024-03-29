نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن مشاركتها بمعرض فيصل للكتاب.. قصور الثقافة تقدم أحدث إصداراتها وعروض فنية وورش حرفية وأنشطة للأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات الدورة الثانية عشرة لمعرض فيصل الرمضاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وتستمر حتى 26 رمضان الحالي.

إصدارات مشروع النشر بالإدارة العامة للنشر الثقافي

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمجموعة كبيرة من إصدارات مشروع النشر بالإدارة العامة للنشر الثقافي؛ حيث تتيح أحدث ما أصدرته خلال هذا العام وخلال معرض القاهرة الأخير بأسعارها المخفضة، ومن هذه الإصدارات مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين ومنها "المعذبون في الأرض"، "من حديث الشعر والنثر"، "قادة الفكر"، "مستقبل الثقافة في مصر"، "أديب"، "ما وراء النهر"، "جنة الشوك"، "شجرة البؤس"، "حديث الأربعاء"، "دعاء الكروان"، "على هامش السيرة"، "الحب الضائع"، "الشيخان"، وغيرها.

كما تقدم رواية "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، "مدام بوفاري" لجوستاف فلوبير، وكتاب "البخلاء" للجاحظ، و"الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي، "طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي، "إعادة إنتاج التراث الشعبي" للدكتور سعيد المصري، "السينما وحضارة مصر القديمة" لسامي حلمي، والدكتور حسين عبد البصير، "تاريخ سيناء القديم والحديث" لنعوم شقير، "مذكرات هدى شعراوي"، و"موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، و"أصل الأنواع" لداروين، و"مختارات قصصية حول العالم"، الأعمال الكاملة لعبد الفتاح الجمل، "مذكرات مجنون" للوشون، وغيرها من إصدارات الهيئة، ومنها السلاسل الإبداعية أصوات أدبية، وإبداعات، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال. ويشرف على جناح كتب الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات برئاسة تغريد كامل.

عروض فنية ومنتجات حرفية وبرنامج للأطفال

وضمن مشاركتها بالمعرض تقدم قصور الثقافة عددا من الورش الفنية الحرفية ومعارض المنتجات التراثية ومحاضرات تعليمية في مجال الخيامية والحصير والخرز والكليم والسجاد والخزف والنحاس.

كما تقدم للأطفال عدة ورش متنوعة منها ورش اصنع فانوسك، رسم وتلوين، طباعة بالاستنسل، حلي بالخرز الملون والجلد، جدارية للحارة المصرية في رمضان، وغيرها. وتقدم فعاليات الورش الحرفية وأنشطة الأطفال بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

ويتضمن البرنامج الفني للمعرض مشاركة الهيئة بعروض فنية لفرقتي التنورة التراثية والنيل للآلات الشعبية، تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

يذكر أن هيئة قصور الثقافة شاركت خلال رمضان الحالي بأحدث إصداراتها بمنفذ المعرض الدائم لبيع الكتب بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما شاركت في معرض كتاب "أهلا رمضان" الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة بمقر المجلس.

وتقدم الهيئة برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.

