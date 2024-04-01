نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تصوير مسلسل كوبرا: محمد إمام لديه نظرة مميزة في اختيار أعماله الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق عبد الحميد، مدير تصوير مسلسل «كوبرا»، والذي يعرض ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024، على حرصه الوقوف على كافة التفاصيل المسلسل حتى يخرج العمل بهذه الصورة بشكل مختلف، وتعد هذة التجربة أكشن له في الدراما.

تصريحات طارق عبد الحميد

وأضاف في تصريحاته صحفية، أن هذه أول تجربة أكشن له في الدراما، لافتا أن هذا النوع من الأعمال يتطلب الكثير من الاستعداد والمذاكرة والتحضيرات لذا كان حريصا على الوقوف على كافة التفاصيل حتى يخرج العمل بهذه الصورة ويصل للجمهور ويتفاعل معه.وحول تعاونه مع الفنان محمد إمام، أوضح بأنه فنان مثقف للغاية مطلع على كافة الأعمال الفنية سواء العربية أو العالمية لذلك لديه نظرة مميزة في اختيار أعماله الفنية لتكون على نفس المستوى العالمي من الإحترافية، معربا على سعادته بالعمل معه خاصة أن الأكشن معه مختلف ومن نوع خاص، بينما عن مخرج العمل أحمد شفيق قال إن لديه خبرة كبيرة وعدد ليس بقليل من النجاحات التي حققها من خلال أعماله الفنية.