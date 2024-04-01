نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجد القاسم يستعد لطرح ألبوم "باشا بشواتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان مجد القاسم وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الغنائي الجديد بعنوان «باشا بشواتي» والذي يضم عدد ١٠ اغاني متنوعة، توزيع شركة ار اي ميديا للموزع ريتشارد الحاج.

تفاصيل البوم مجد القاسم



وصرح القاسم إنه تعاون ضمن الالبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء منهم: اللبناني نبيل افيوني، عادل حراز، صلاح عطية، بهاء ابو فخر، طارق التركي، عبد الله امبابي، ويامن عامر.



واضاف القاسم: ومع هذا الكم من الاغاني قرر ان ينوع في موسيقى كل اغنية سواء من حيث اللحن أو التوزيع أو المكساج، فشاركه في الالبوم في فئة التلحين: احمد بدوي، وجدي الصايغ، بهاء ابو فخر، ومحمد بدر، وفي التوزيع الموسيقى: احمد بدوي، محمود دسوقي، جعفر اسماعيل، وبالهندسة الصوتية: محمد الجيار، نادر زكريا، اسلام غلاب، وجعفر اسماعيل.



وأعلن القاسم إنه سيطرح الالبوم على جميع المنصات الموسيقية بعد عيد الفطر المبارك 2024، واشار إلى إنه قرر تصوير اغنية «باشا بشواتي» على طريقة الفيديو كليب بالتزامن مع نزول الالبوم.

الجدير بالذكر ان اخر ألبوم للمطرب مجد القاسم قد صدر بالأسواق في عام ٢٠١٧ مع شركة مزيكا بعنوان «نكتة بايخة».



