أندونسيا تختتم الليالى الدولية للأوبرا على المسرح الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لياليها العربية والإسلامية التى نظمتها خلال شهر رمضان المعظم واقيمت بالتعاون مع مختلف السفارات وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وأحتضنها المسرح الصغير بسهرة من دولة اندونيسيا وشهدها الدكتور لطفي رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة وحشد من الجالية المقيمة .

وخلالها ألقى الدكتور لطفى رؤوف سفير إندونسيا بالقاهرة كلمة وجه خلالها تحية تقدير لوزارة الثقافة والأوبرا لإتاحة الفرصة للمبدعين من دولته لنقل نماذج من الثقافة والفنون المحلية لأرض مصر خلال شهر رمضان .

أمسية جنة أندونسيا على الأرض

وكانت الأمسية قد جاءت تحت شعار "جنة أندونسيا على الأرض" وبدأت بعزف السلام الوطنى المصرى والاندونيسى ، بعدها عرض فيلم وثائقى عن إندونيسيا ، تلاه عدد من التابلوهات الشعبية التقليدية من مختلف أنحاء البلاد كان منها راباي جيلينغ من آتشيه ، زابين من الملايو، غاجاك غيجيك من بيتاوي ، رامباك بيدوج من بانتن ، فانكي بابوا إلى جانب مجموعة من الأناشيد الدينية والأغاني الفلكلورية منها اللهم صلي على سيدنا محمد ، فهنيئا لي فؤادي ، طالما أشكو ، الله جل جلاله ، صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن ، صلى عليك الرحمن ، زين الوجود ، آتشيه، جاوة الغربية ، ملايو ، بابوا ، نوسا تينجارا الشرقية وغيرها .

احتفالات الأوبرا

يذكر أن احتفالات الأوبرا بالشهر المعظم شهدت مجموعة من الامسيات الفنية المتنوعة الى جانب 3 سهرات دولية من باكستان ، فلسطين وإندونيسيا .