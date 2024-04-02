نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان ينجح في إفساد خطة الجنتل وشداد.. ملخص الحلقة 19 من "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت أمس الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "المعلم" عبر قناة الحياة وقد شهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة.

أبرز أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "المعلم" لـ مصطفي شعبان

بدأت الحلقة بمشهد مثير حيث ظهر اللواء شوقي مع مصطفى شعبان، وهو يوجه له دعوة للتعاون مع الشرطة لمكافحة تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة، مطالبًا إياه بالنزول إلى السوق والقيام بتفكيك شبكة تهريب المخدرات بمساعدة الشرطة.

ووافق مصطفى شعبان على التعاون، وأكد استعداده لمساعدة الشرطة في القبض على التجار المخدرات، مؤكدًا أنه سيقوم بتسهيل عملية القبض على الجناة وتفكيك شبكاتهم.

في الوقت نفسه، قرر أحمد بدير إنشاء مصحة لعلاج الإدمان لابنته، وذلك بهدف مساعدة الشباب المدمنين على المخدرات وهو يتاجر في الأصل بالمخدرات ولكنه سيفعل ذلك خوفًا من أن ابنته تكشف أساس تجارته.

وانضم غلوش ومنعم إلى فريق المعلم، الذي تحرك إلى جلب شحنات من السمك من محافظة السويس، ضمن جهودهم في مكافحة جريمة تهريب المخدرات وتطهير السوق من تجار المخدرات.

أبطال مسلسل "المعلم" لـ مصطفي شعبان

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم" لـ مصطفى شعبان

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل "المعلم" لـ مصطفي شعبان

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة في الساعة 9:45 مساءً، كما يعرض على منصة Watch it، وعرض أول الساعة 9:45 مساءً، إعادة أولى: 1:30 صباحًا، إعادة ثانية: 6:45 صباحًا، إعادة ثالثة: 10:30 صباحًا، إعادة رابعة: 4:30 مساءً.