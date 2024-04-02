نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تحقق شهرة في علم الطاقة وكابتن رضا عبدالعال يطلب مساعدتها.. أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "فراولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم بمشهد فلاش باك وهي طفلة تلعب مع صديقتها "دينا" أمام باب العمارة ومعهم ولد في نفس عمرهم من سكان العمارة ولكن تأتي والدته غاضبة بسبب لعبه مع "فراولة " الطفلة الفقيرة ابنة البواب.

رجل أعمال ينجح في صفقته بسبب فراولة ويعطيها مبلغ كبير

بدأت الحلقة السابعة باستدعاء "فراولة" لرجل أعمال كبير حيث يحتاجها بعد وفاة العراف الخاص به لترشده على الحل الصحيح سواء بقبوله أو رفضه لصفقة جديدة وأنه سيعتمد عليها في المستقبل كثيرا ولكن تفاجئت "فراولة" لأنها ليست دجالة وأقترحت عليه بقبول صفقته الجديدة وفقًا لاحساسه وبعد أن ذهبت لمنزلها اتصل عليها هاتفيًا وأبلغها بنجاح صفقته وسيرسل لها باقي المبلغ النصف مليون جنيه.

المشاهير يلجأون لـ "فراولة"

وبعد اتخاذ "فراولة " بغلق الشركة خاصة بعد هروب الصيني بالمنتجات وحلت المشكلة باستبدالها بأحجار كريمة مصرية، قررت الاستمرار في عمل الشركة التي حققت نجاح كبير وإيمان الناس بطاقة "فراولة" الإيجابية، ولجأ إليها كافة المشاهير لمساعدتهم.



رضا عبد العال يطلب مساعدة نيللي كريم

وظهر كابتن رضا عبدالعال خلال الحلقة وطلب من " فراولة " مساعدته لفوز نادي الزمالك في الدوري القادم وقالت له "فراولة" بضرورة تغيير لون تيشرت اللاعبين ووضع بعض من الأحجار الكريمة داخل ساحة الملعب.

وحصلت " فراولة " على اموال كثيرة خلال ربحها من أموال بيع منتجات الطاقة بالإضافة إلى ظهورها ضيفة أسبوعيًا في برنامج تليفزيوني بمبلغ مالي.

فراولة تشترى منزل جديد

وقامت " فراولة " بشراء سيارة جديدة وشراء منزل جديد والمفاجأة اشترت شقة السيدة التي كانت تتكابر عليها منذ طفولتها وترفض لعب ابنها مع " فراولة " والشقة تجاور " دينا " علا رشدى.

قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

نجوم مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

