نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو جبل: "في مباراة منتخب مصر ضيعت هدف بس مش أنا اللي ضيعت 120 دقيقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل حارس المرمى محمد أبو جبل ومصطفى شوبير ضيوف الحلقة 23 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.

وبدأت الحلقة بسخرية رامز جلال منه فور مفاجأته له قائلا: "أبو جبل جبل صامد..حارس مرمى حاجة تشرف.. ايه دقن عمرو يوسف ديه"

وتحدث أبو جبل عن الهدف الذي أضاعه في مباراة منتخب مصر بنهائي كأس إفريقيا وعلاقته بالمفاوضات حول وضعه في النادي الأهلي قائلا: يعني انا ضيعت الكورة بسبب المفاوضات ووقت المباراة كله أنا اللي ضيعته برضو؟".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.