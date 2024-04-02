أحمد العوضى: «حق عرب» رسالة للشباب.. والمنافسة لصالح الجمهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 07:32 مساءً - مشهد النار كان سبب دخولى المستشفى.. وكل ما أثير وقتها شائعات

«وحدوا الواحد» لازمة مرتبطة بالدور.. وانتشارها دليل النجاح

النجم الشاب أحمد العوضى واحد من نجوم الأكشن على مستوى الدراما والسينما، الذى اصبح قريب للغاية من جميع فئات الجمهور، الذى يحرص باستمرار على متابعة أعماله بسبب قرب المضمون من أغلب الشخصيات الموجودة فى المجتمع.

«العوضى» نجم يقدر الجمهور إلى حد كبير، فهو يحرص على الحديث معهم باستمرار على صفحات السوشيال ميديا ومعرفة آرائهم حول أعماله الجديدة وبالإضافة إلى المسابقات المالية الذى يطرحها عليهم حول مضمون وتفاصيل أعماله.

فى موسم دراما رمضان يجلس النجم أحمد العوضى على طاولة الكبار، من خلال مسلسله الجديد «حق عرب» الذى استطاع من خلاله أن يتصدر جميع نسب المشاهدة وردود الأفعال على «السوشيال ميديا» بشخصية «عرب السويركى» ابن البلد الشهم الذى يتعرض لظلم كبير فى حياته ويواصل السعى والاستمرار من أجل التغلب على جميع أعدائه.

ويرى «العوضى» أن المنافسة فى موسم دراما رمضان هى من تعطى القوة للدراما المصرية وريادتها والمستفيد فى النهاية هو الجمهور، وطمأن العوضى جمهوره بشأن الشائعات التى دارت حوله وقت دخوله المستشفى مؤكدا انه بصحة جيدة ولا يوجد شىء.

فى هذا الحوار تحدث النجم أحمد العوضى عن مسلسله الجديد «حق عرب»، وكواليس شخصية «عرب السويركى» ورؤيته للمنافسة خلال موسم دراما رمضان.

<< فى البداية.. حدثنى عن رحلتك مع مسلسل «حق عرب»؟

- المسلسل كان فى البداية فكرة صديقى وأخى السيناريست محمود حمدان، وعندما عرض علىّ الفكرة أعجبت بها للغاية، لأنها فكرة ومضمون قريب من الناس، ووجدت أن الجمهور يحب هذه النوعية من المسلسلات ويلتف حولها الأسرة بأكملها، بعدها قام السيناريت المبدع محمود حمدان بكتابة السيناريو، وجلسنا مع المخرج إسماعيل فاروق وبدأنا العمل، وسعيد للغاية بردود أفعال الجمهور على المسلسل، وأتمنى أن تستمر حتى نهاية عرض الحلقات، خاصة وأن الحلقات القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة للمسلسل.

<< وكيف كان التحضير لشخصية «عرب السويركى»؟

- شخصية «عرب السويركى» أنا من قمت باختيار الاسم حتى يكون قريبا من جميع أصدقائى وإخوتى المشاهدين، وبدأت رسم ملامحها مع المخرج إسماعيل فاروق والمؤلف المبدع محمود حمدان، من حيث الأزياء والنظرة وطريقة الكلام، بالإضافة إلى «اللزمات» مثل «وحدوا الواحد» والتى دائما تكون عنوان النجاح بعد تفاعل الجمهور معها بشدة.

<< كيف كان العمل مع المخرج إسماعيل فاروق والنجوم رياض الخولى ووفاء عامر؟

- استمتعت بالعمل معهم جميعا، وتعلمت منهم وأضافوا لى وللمسلسل كثيرا، وهم سبب أساسى فى النجاح الكبير الذى حققه المسلسل مع الجمهور، فالمخرج إسماعيل فاروق، كان حريصا للغاية أثناء التصوير أن يخرج من كل من يعمل فى المسلسل أفضل ما لديه، أما الفنان رياض الخولى والفنانة وفاء عامر وكذلك الفنانة سلوى عثمان وأخى محمد أحمد ماهر والنجمة دينا فؤاد، جميعهم نجوم كبار أضافوا لى وسعدت بالعمل معهم وتعلمت منهم كثيرا، وفى النهاية «حق عرب» نجاح لنا جميعا.

<< هل واجهتك صعوبات أثناء التصوير؟

- لا يوجد أى صعوبات، فالتصوير كانت أجواؤه رائعة مع الأبطال حتى أماكن التصوير داخل شارع المعز ومنطقة الجمالية رأيت حبا من الجمهور وتفاعلا غير عادى، وذلك كان يعطينى طاقة لتقديم الشخصية بشكل يناسب محبينى وأريد أن أوجه الشكر إلى أهالى الجمالية والمعز فهم رجال بمعنى الكلمة وساعدوا كل فريق العمل لاستكمال المسلسل، وأريد توجيه الشكر لجهة الإنتاج على كل ما قدمته للمسلسل ولأبطال المسلسل ودعمنا ومساعدتنا للوصول إلى هذا النجاح الكبير.

<< وما رؤيتك للمنافسة خلال موسم دراما رمضان؟

- لا أريد الحديث بكلمة منافسة، لأن كل الفنانين الذين قدموا أعمالا فى موسم رمضان هم زملائى وإخوتى، وجميعهم نجوم كبار أتمنى لهم النجاح من كل قلبى، وهذا ما يعطى الدراما المصرية قوتها وريادتها، وهو تواجد النجوم وإبداعهم والمستفيد فى النهاية هو الجمهور الذى يشاهد كما كبيرا من الأعمال الدرامية القوية على مستوى المضمون والمتنوعة أيضا.

** الجمهور يريد الاطمئنان عليك بعد العديد من الشائعات عن ذهابك للمستشفى اثناء تصوير «حق عرب»؟

لم يحدث شىء سوى إرهاق وتعب من مشهد الحريق وكثرة الدخان فى المشهد، وهو ما كان سببا لدخولى المستشفى لمدة ثلاثة أيام، وبعدها تماثلت للشفاء وخرجت واستكملت تصوير المسلسل، وأى شىء يقال بخلاف ذلك شائعات غير صحيحة.

<< دائما تقدم شخصيات بإطار شعبى، لماذا؟

- قدمت العديد من الشخصيات وليس الإطار الشعبى فقط، شخصية الخديو «الفتوة»، وشخصية جابر الكومندا «صعيدى» وشخصية «عرب السويركى» هى الشخصية الشعبية، ولكن يمكن هذا الشعور ناتج عن قرب الشخصيات من الناس، لأنى أريد دائما أن أكون قريبا من الناس والجمهور ولذلك أقدم الشخصية بالشكل الذى يمكن أن يشاهد أى منهم نفسه بها، ودائما أفخر بقربى وتواجدى من الجمهور الذى أدين له بالفضل بكل النجاحات التى حققتها بعد الله سبحانه وتعالى.

<< بعيدا عن المسلسل.. كيف ستكون وجهتك السينمائية المقبلة بعد النجاح الكبير لفيلم «الإسكندرانى»؟

- «الإسكندرانى» عمل سينمائى سيظل علامة مميزة فى مشوارى السينمائى، بعد التعاون مع المخرج الكبير خالد يوسف ونص الراحل المبدع أسامة أنور عكاشة، والنجاح الكبير الذى حققه الفيلم جعلنى فى مسئولية كبيرة، لابد أن أتريث لاختيار ما هو قادم، حتى نواصل النجاح الكبير الذى تم تحقيقه مع فيلم «الإسكندرانى».