نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجين عمران لـ "حبر سري": لم أرغب في الكشف هوية زوجي.. رغبته واتفاق مشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الإعلامية لجين عمران، عن أسباب عدم الإعلان عن هوية زوجها الحالي، مشددة على أنها كانت رغبة مشتركة منها ومن زوجها، موضحة أنها لا تقدر أن تفرض عليه شئ أو العكس، وكان اتفاق مشترك بينهما.

وأوضحت "عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم الإعلان عن هوية زوجها هو عدم رغبته في الظهور على السوشيال ميديا، مشددة على أن زوجها الحالي يحب الهدوء ولا يحب الإزعاج ويرى أن الأشخاص اللي تحت الأضواء معرضون للانتقاض وتدخلات الناس وفضولهم لأقل الأمور.

وتابعت: "إحدى الفنانات قالتلي زوجي البنات بيرسلوا لزوجها صور خادشة للحياء وبيعرضوا نفسهم عليه".