شريف رمزي عن نهاية مسلسل "خالد نور وولده نور خالد": مختلفة ومنطقية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان شريف رمزي، عن سعادته بردود الفعل حول مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024.

شريف رمزي

تصريحات شريف رمزي



وقال شريف رمزي، في إتصال هاتفي مع محمد طارق أضا، على راديو إنرجي 92.1، في برنامجه "كأس إنرجي للدراما": "كنت سعيد بالتعاون مع الفنانة دنيا سامي ضمن أحداث المسلسل، فهي فنانة واعدة وكان لها حضور مميز واستطاعت خلق حالة خاصة داخل أحداث المسلسل".

مسلسل خالد نور وولده نور خالد



وعن المشاهد الذي قدمها ترصد تعامله مع الحيوانات وخاصة الكلاب، قال رمزي: "مشاهد الحيوانات كانت بتاخد وقت طويل، علشان التصوير أحيانا بيكون صعب، والحقيقة كنت مستمتع بتلك المشاهد".



وبشأن تعاونه مع كريم محمود عبد العزيز وشيكو في المسلسل، قال: "الصداقة تجمعنا من زمان وقبل المسلسل ولما بنجتمع في الشغل الوضع بيكون مختلف، بجانب أن التعاون مع المخرج محمد أمين كان ممتع استطاع أن يخلق ويفرض نوع من علاقة الود والاحترام طلعت نتيجة حلوة من الناس".

شريف رمزي

شريف رمزي يتحدث عن نهاية مسلسل خالد نور وولده نور خالد



وعن نهاية المسلسل، قال شريف رمزي: "بوعد الناس بنهاية مختلفة تمامًا، ولكنها منطقية لم تخطر على بال أحد من الجمهور، ونهاية ستكون بها إجابة على كافة الأسئلة التي يرددها الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي".

مواعيد عرض مسلسل خالد نور وولده نور خالد والقوات الناقلة له

يُعرض عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد في الساعة 3 عصرًا، كما يُعرض على MBC مصر 2 في الساعة 6 مساءً، ويعاد في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.