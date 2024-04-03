نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينا صوفيا: تعلمت من شريف سلامة في «كامل العدد» الاجتهاد في العمل.. ولست خجولة بدرجة «فريدة» (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لينا صوفيا بن حمان ممثلة صاعدة، استطاعت تقديم دور الابنة «فريدة» بطريقة جيدة، جذبت من خلالها أنظار الجمهور وجعلتهم يتفاعلون مع دورها، خلال موسمي مسلسل «كامل العدد»، والذي عرض خلال شهر رمضان عامي 2023 و2024، لذا حرص «دوت الخليج الفني» على إجراء حوار خاص معها، وإليكم نص الحوار:

لينا صوفيا ظهرت خلال أحداث كامل العدد بلس 1 بشخصية البنت الخجولة هل هذه الصفه من ضمن ملامح شخصيتك؟

فريدة بنت خجولة جدا، وبالطبع صفة الخجل موجودة في كل البنات، وأنا من بينهن، ولكن لست بنفس الدرجة، والتشابه الذي نتشارك به هو أنها حساسة وأنا مثلها.

عاشت "فريدة" طوال حلقات المسلسل مع زوجة الأب "ليلى" في سلام، هل فكرة التعايش مع زوجة الأب أصبحت عادية حاليا ؟

حاول الأساتذة رنا ويسر إزالة الأشياء التي اعتادنا عليها من سلبيات في الواقع من السيناريو، بأن زوجة الأب دائما ما تظهر على الشاشة في الأفلام وغيرها بدور المرأة القاسية، فأنا كبرت وأنا أرى والدتي تحترم جدتي، والدة أبي، والعكس يحدث بالتبادل، فأنا أرى أن مادامت زوجة الأب جيدة فلا مانع من حبها والتعامل معها بالحسنى.



أم لا تزال تشكل عقبة نفسية لدى الأبناء وخاصة وإن كانت بنت لأنها تحتاج إلى صداقة والدتها؟

عندما تكون زوجة الأب جيدة فلا بأس من مرافقتها، والتقرب منها.

ظهرت «فريدة» خلال الحلقات حبيبة، وواجهت رفض من والدها لهذا الحب، ما رأيك في رد فعل الأب «أحمد»؟

أرى أن رد فعل والدها هو أنه أول مرة يصبح أب لابنة في سن الشباب، وهذا شيء واقعي ولم يكن أب من قبل، نحن دائما نرى أن الأهل يجب أن يتعاملوا دوما بأحسن فعل مع أبنائهم، وفي المسلسل ظهر رد فعل أحمد طبيعيا، فكان متعصبا وأحيانا يغير عليها، لتعرضه أول مرة لهذا الموقف، ولكن آخرا اعتذر لها وصالحها، وتقرب منها من جديد.



هل ترى «لينا» بعد نجاح موسمي «كامل العدد» أنه من الممكن أن تستمر سلسلة مواسم له؟



لا أعرف لأننا كممثلين نعرف بعد الإعلان عن العمل وليس قبل، ولكن في حال تم الإعلان عن النية لا أتردد في الحضور ضمن قائمة أسرة العمل.



مسلسلات الـ 15 حلقة، أخذت حيزًا ملحوظًا، منذ رمضان 2023، ما رأيك بها؟ وهل هي الأنجح والأقرب للمُشاهد أم ذات 30 التي اعتادنا عليها؟



مسلسلات 30 حلقة أسمع عنها أنها عظيمة، وتعطي الفنان مساحته في العمل، ولكن مسلسلات 15 أسهل وأسرع في المشاهدة عليهم، ولو كثر عدد مسلسلات 15 أعطى فرصة لأخرى بالظهور وأخذ فرصتها.



كيف كان تعاونك مع أبطال العمل هذا الموسم؟

كواليس العمل كانت جيدة والتعامل مع كل أفراد أسرة العمل الذين عملت معهم كانت جميلة، فأنا تعلمت من كبار النجوم الكثير، مثل ميمي جمال وشريف سلامة ودينا الشربيني.



وماذا استفادت «لينا» من كبار نجوم «كامل العدد»؟



استفدت الكثير، فمن دينا الشربيني تعلمت كيفية تعاملها مع الناس، فهي طيبة وكريمة ومتواضعة، تجعل من يعملوا معها يحبونها، ومبتسمين ويخرجوا أحسن ما لديهم، وتعلمت من أستاذ شريف الاجتهاد وثقافته والكثير من التريث والهدوء.

لينا صوفيا

هذا الموسم لاحظنا طوال حلقاته، الرسالة التي تسبق كل حلقة وهي افتقاد أسرة «كامل العدد» للنجم الراحل مصطفى درويش.. ما الذي تتمنى «لينا» قوله لـ «درويش» افتقادًا له هذا العام في هذا العمل وأيضًا في بقية الأعمال الرمضانية؟

بالطبع وفاته أثرت بنا حينها، لست قريبة منه، ولكنني رأيته مرة كان يعامل زملائه بطريقة طيبة وبكل تواضع، وكان دائم عمل الخير ويحب روح الفكاهة والضحك، وهو ما قرأته عنه، أنه يحب عمل الخير دون معرفة الغير، وأما عن دوره داخل الموسم الأول والثاني فكان هاما رغم غيابه، ولم تمر علينا ذكراه أو ذكر اسمه دون أن نفكر به.



ماهي المسلسلات التي وقعت ضمن قائمة المتابعة الرمضانية على شاشة «لينا»؟

أتابع مشاهدة مسلسل «فراولة» للفنانة نيللي كريم وشيماء سيف فأنا أحبها جدًا وأفتقدها بشدة.