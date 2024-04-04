انت الأن تتابع خبر الحشاشين .. زوجة كريم عبد العزيز تختبئ بمنزل نيكولا معوض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الحشاشين"، والتي حملت عنوان "بيت عمر الخيام" أحداثا لافتة، بعد أن هربت "دنيا" الشخصية التي تقدمها الفنانة ميرنا نور الدين من قلعة زوجها "حسن الصباح" الشخصية التي يؤديها الفنان كريم عبد العزيز، ولجأت للاختباء في منزل "عمر" الشخصية التي يجسدها الفنان نيكولا معوض، وبذلك أفشلت مخططات الثاني.



وفي بداية الحلقة، يُنفذ "يحيى" الشخصية التي يؤديها الفنان أحمد عبد الوهاب قرار "حسن الصباح" بإعدام "زيد" الشخصية التي يلعبها أحمد عيد، لاسيما أن الثاني استغل الغضب المتواجد داخل الأول لأن الأخير من قتل والديه في مدينة أصفهان.



ثم يعترف "حسن" لـ"يحيى" أنه من أمر "زيد" بقتل عائلته في أصفهان، حيث اعتبرهم كفار، وعلى الفور أمر "الصباح" رجاله بوضع الثاني في السجن، لحين إصدار أوامر وتعليمات جديدة من قبله.



وفي خطة ذكية، اقتراح "حسن" على "يحيى" تنفيذ إحدى المهمات مقابل المحافظة على حياته، والتي كانت إما توجه "يحيى" لقتل الخليفة العباسي أو تخليه عن حبيبته "نورهان" ورميه لها من أعلى أسوار قلعة ألموت.



يختار "يحيى" مهمة قتل الخليفة العباسي، مع وضعه بعض الشروط على "حسن" والتي كان بينها قتله للخليفة ثم عودته إلى قلعة ألموت والزواج من "نورهان" والخروج معها إلى خارج القلعة للعيش بحياة سعيدة، ليوافق الثاني.



أكد "حسن" لابنه الصغير "الهادي" عن رغبته بتدريبه واتخاذه كخليفة له في القلعة، ثم أمر "حسن" ابنه "الهادي" بالذهاب إلى والدته "دنيا" لكي تمنحه "نورهان" ويحميها في غرفة محصنة لحين عودة "يحيى" وإتمامه مهمة قتل الخليفة العباسي.



يعترف "الهادي" لوالده "حسن" أن "دنيا" هربت رفقة "خديجة ونورهان" إلى خارج القلعة، وهو بدوره ساعدهم على ذلك، ما يثير غضبه، حيث يأمر بسجن "الهادي"، ويُرسل الأتباع والجنود للحاق بـ"دنيا" وجميع الهاربين قبل وصولهم إلى أصفهان.



"دنيا" تنجح في الوصول إلى أصفهان، لتختار "عمر الخيام" الملجأ الوحيد لكي تختبئ لديه، حيث تقابله وتطلب منه حمايتها وجميع من معها، ليوافق "عمر" على بقاء الجميع في منزله، رغم المهمة الصعبة التي ستعرضه للخطر من قبل "حسن" .



