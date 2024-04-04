وائل كفوري.. يطلق أحدث أعماله "الوقت هدية"

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعلى جميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الرومانسية الجديدة "الوقت هدية " وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج دان حداد.

وائل كفوري

وائل كفوري يروج لأغنيته الجديدة “الوقت هدية”



وكان النجم وائل كفوري قد شوق جمهوره ومحبيه قبل طرح الأغنية بساعات ونشر صورة على موقع إنستجرام، وعلق عليها بقوله: "الوقت هدية "الليلة.

وفور طرح الأغنية تصدرت التريند على جميع المواقع الاجتماعية، وتخطت نسبة مشاهدتها أكثر من 100 ألف خلال ساعات.

وائل كفوري

كلمات الأغنية:



يا وقت اللي عم يمرق

على مهلك روق شوي

عشت وشفت

كل البشر

حافظهن كرجة ميّ

غير البشر كلهن هي

في شعور جديد عليي

نظرتها ضحكتها

علّموني الوقت هدية

من نظرة صرت الناس

من عيونها بعرف سرها

واللي جوا بقلوبن

مش متل اللي مبيّن برّا

شفت بقلبها يلّي

ما شفته قبلها بالمرة

هيّي غيرهن كلهن هيّي

في شعور جديد عليّي

نظرتها ضحكتها

علّموني الوقت هدية.