نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب حسن الصباح.. برزك أميد يوجه تعليمات جديدة.. الحلقة الـ 26 "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل غياب حسن الصباح يدير برزك أميد شؤون قلعة آلموت حيث يستلم رسائل ملك الفرنجة ويوجه تعليمات إلى رجاله بقتل قائد أو اثنين من قادة جيوش البلاد التي لم تدفع الجزية مقابل مرورها بالقرب من قلعة آلموت، بينما يساعدون الجيوش التي تدفع أكثر عن طريق قتل قادة جيوش أعدائه أو قطع طريق تجارتهم في أي بلد تمر بها.

ويعبر أحد الدعاة عن رأيه لـ برزك أميد موضحًا إن تلك الاستراتيجية ستُدخلهم في حروب وصراعات مع أكثر من جهة في ذات الوقت، بالإضافة أن حسن الصباح لو كان موجود لن يوافق على هذا الأمر.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.