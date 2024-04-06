مجدي الجلاد: "جاتلي المكتب واحدة مش مظبوطة وعرضت عليا أساعدها بعدها اعترفت إنها مزقوقة عليا"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن فخ كاد أن يقع فيه، لاصطياده ومن ثم فضحه قائلًا: "مرة واحدة كلمتني ايام (المصري اليوم) في 2009، من تليفون بإلحاح وقالتلي محتاجة مساعدة عندي مشكلة كبيرة جدًا وعايزة اقابلك وده دورك وحاجة لوجه الله، ومنذ اللحظة الاولى بدا الامر إنه مش حاجة طبيعية، ولبسها غريب فستان قصير وتعاملها كمان غريب، وانا شكيت، بس قلت يمكن ستايلها كده، بس فيه في الموضوع نقطة مش منطقية".

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "قالت لي والدتها عايزة اني اتوسطلها عند محافظ الجيزة، قلتلها معنديش مشكلة اتواصل مع اي مسئول بس بقوله كلمة واحدة، لو الشخص ده له حق بالقانون ياخده، لو غير كده يبقى يشرب قهوة ويروح، بس فيه ثغرة مش فاهمها، فا حاولت معايا اكتر، فا قامت وقفت قالتلي انا هستأذن، فا قلتلها حليلي الثغرة وانا هتكلم، فا رجعت تاني قالت ممكن أطلب طلب، تنسى خالص انك شفتني، وتنسى الكلام اللي قلته النهاردة، وقالت انت شكلك حد محترم وانا كان حد زاققني عليك، ومسكت المصحف من على مكتبي وحلفت عليه إنه ا مش هتقدر تقول، وده اسلوب عشان يحضروا فضيحة واسلوب اصطياد، أما المرة الثانية مقدرش اقولها لإنه ا تتعلق باشخاص اخرين وترتبط بشخصية عامة".

مواعيد برنامج أسرار



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.