حب كبير لكل واحد.. أحمد خالد موسى يوجه رسالة لأبطال "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المخرج أحمد خالد موسى على توجيه رسالة شكر لفريق عمل مسلسل “العتاولة”، وذلك عقب الانتهاء من تصويره، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كتب أحمد خالد موسى منشورًا قال فيه: "أكتر مرة فركشت مسلسل وكنت مش مبسوط أنه خلص أحسن ناس العتاولة، حب كبير لكل واحد شارك فى المسلسل ده قدام الكاميرا أو خلفها بحبكوا جدا كلكوا وربنا يجمعنا على خير".

مواعيد مسلسل العتاولة



ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد

قصة مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة



مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى