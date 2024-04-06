مي كساب تهنئ زوجها بعيد ميلاده: "كل سنة وانت السند والضهر"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مي كساب على تهنئة زوجها أوكا بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت مي كساب صورة جمعتها بزوجها أوكا، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت السند والضهر والأمان ربنا يخليك لينا ويراضيك وتحقق كل اللي بتحلم بيه".



وفي سياق آخر، تشارك مي كساب في مسلسل العتاولة الذي يعرض حاليًا والتي دارت أحداث الحلقة 26 منه بطلب "عيسى الوزان" باسم سمرة من "عيشة" مي كساب، أن تقوم بقتل "عم خميس" صلاح عبد الله، للانتقام من طليقها "نصار" أحمد السقا، كما اتفقت على الزواج منه مقابل تدمير حارة "العتاولة"، ثم دفع "الوزان" كفالة دبة وأبوجازية، ونجح في إخراجهم من السجن، واتفق معهما على تخريب حارة العتاولة، وبالفعل قام رجاله بتكسير بعض المحلات في الحارة واعتدوا أيضًا على "خضر"، كما جعل "عاطف "مصطفى أبو سريع يطلق "شادية "مريم الجندي أمام أهل الحارة، ثم أجبر عم فوزي على قرأة الفاتحة، وبعدها أخبره أنه خطب ابنته،ودعاه لحفل زفافهما.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل العتاولة



كما اعترفت سترة"، لنصار أنه ليس من أبنائها، وأخبره عم فوزي محمد التاجي بأن خميس هو والده ووالدته هي الجريجية، فدخل في حالة صدمة، وانفعل "خضر "على والدته، وأخبرها أنها لم تفرق بينهما، وانتهت الحلقة بذهاب" عيشة لـ عم خميس، لكي تنفذ اتفاقها مع الوزان وتقوم بقتله.



أبطال مسلسل العتاولة



المسلسل بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، فريدة سيف النصر، صلاح عبدالله، ميمي جمال، محمد نجاتي، أحمد كشك، نهى عابدين، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج صادق الصباح.