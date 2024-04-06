نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي عن نجاح أعماله في رمضان: "ممتن لردود الأفعال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الملحن عزيز الشافعي عن نجاح أعماله في موسم رمضان، وهي أغاني دايمًا على بالي، حكايتنا حلوة، أسمراني عيونه سمرا، كل ساعة معاك، تتر مسلسل جودر، تتر موسيقى تصويريه مسلسل صدفة، أغنية لذاذة مسلسل بابا جه".

ونشر عزيز صورة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:" كالعادة شهر رمضان كريم جدًا.. ممتن جدًا لردود الأفعال على شغلي الموسم ده وبشكر حضراتكم وبشكر زمايلي اللي شاركوني النجاح الحمد لله في شغلنا مع بعض السنة دي ويارب دايما مع بعض في الخير".



نبذة عن الشافعي



وتعاون الشافعي، خلال مسيرته مع عدد من الفنانين المشهورين، مثل المطربة اللبنانية إليسا والنجم عمرو دياب،حسين الجسمي،أحمد عز، أنغام، محمد رمضان، روبي، دينا الشربيني، يسرا، شيرين، محمد فراج، أمير كرارة، ريهام حجاج وغيرهم من النجوم.

وحظي عزيز الشافعي بشعبية كبيرة في شهر رمضان، بسبب تقديمه تترات المسلسلات والإعلانات، وتميزت أعماله بالقدرة على خلق تواصل فوري مع الجمهور، حيث يتفاعل الناس مع الموسيقى التي يلحنها ويترقبون ظهورها في كل حلقة من المسلسل المفضل لديهم.