نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصب وتدهور حالة الصحية.. ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل "دون سابق إنذار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة 11 من مسلسل “بدون سابق إنذار” تطور كبير في الأحداث من حيث الحالة الصحية لابن آسر ياسين “مروان” أو من النصب عليه في معرفه من هو ابنه الحقيقي.

وبدأت أحداث الحلقة بإخبار الطبيب المعالج لعمر أن حالته الصحية تسوء وأنه لم يستجيب للعلاج، وهو ما يتطلب وجوده في المستشفى لحين وجود متبرع له على أن يحصل على جرعات مكثفة من الكيماوي لحين وجود المتبرع المناسب.



ومن ناحية أخرى، نجحت عائشة بن أحمد في فكرة المنشورات عبر فيس بوك، والتي تبحث فيها عن ابنها الحقيقي، ليتصل بها شخص ما يدعي أنه يمتلك بعض المعلومات الخاصة عن استبدال طفلها، وسرعان ما تقابله مع مروان، ليشك الأخير في مصداقية هذا الشخص.

وكشفت الحلقة على وجود حالة من التطور في العلاقة بين ليلى ووالدها في مشهد "فلاش باك" لعام 2015، وبداية زواجها من مروان، وزيارته المتكرر لهم، حيث لم يخلو من السخرية منها..



مواعيد إعادة مسلسل دون سابق إنذار

ويكون موعد إعادة دون سابق إنذار في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار





وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

آخر أعمال آسر ياسين





وعُرض لآسر ياسين مؤخرًا فيلم «شماريخ»، لأول مرة عالميًا، خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن برنامج «روائع عربية»، لينطلق عرضه بعدها في دول العالم العربي وعلى رأسها مصر في ديسمبر الماضي، لينافس في موسم أفلام رأسالسنة