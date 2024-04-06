نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ماهر يطرد سلوى عثمان.. أبرز أحداث الحلقة 26 من مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة ٢٦ من مسلسل “حق عرب” أحداث مشوقة ومليئة بالإثارة، جعلت اسم العمل يتصدر بسببها للتريند.

ملخص أحداث الحلقة ٢٦ من مسلسل “ حق عرب ”

دارت أحداث الحلقة حول “حنان” التي تحاول أن تضع الشك في قلب "عبد ربه "رياض الخولي تجاه “عرب” أحمد العوضي وأنغام حتى يقوم بإبعاده عنها ولكن عبد ربه يتشاجر معها.

و في مشهد آخر يحاول عرب أن يضع مازن في مآزق عن طريق سيدة حتي ينتقم منه، وعلى الفور تأتي التي تقرر أن تخبره بالسر ولكن في هذه اللحظة تدخل صباح الجياش.

و في المشهد الأخير، دار حول زواج علي والذي يجسد شخصيته الفنان محمد أحمد ماهر وتذهب والدته ماجدة له لمباركته ولكن يطردها بأمر من والد زوجته فتبكي كثيرًا وتطلب من شخص ما أن يهتف لدي عرب نجلها.

حق عرب

و في مشهد آخر يتنزه عرب وأنغام و يخبرها أنه يحبها ويريد أن يتزوجها فتفرح أنغام بهذا الخبر وتقوم بمعانقته، وأثناء عودتهما يتلق هاتف من شخص الذي يقف بجانب والدته.

فعلى الفور يذهب لوالدته ليجدها تنهر من البكاء ويقرر أن يدخل ويتشاجر معاه، ولكن تستطيع أنغام إيقافه وأثناء وقوفهم خارج منزل العروسة يخرج علي و يرى عرب.