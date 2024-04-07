أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسماعيلية واحتفالات بليلة القدر

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية

واحتفالًا بيوم اليتيم أعدت مكتبة السبع آبار يومًا ترفيهيًا للأطفال، تضمن مسابقات ذهنية وترفيهية، وشهدت حديقة الشيخ زايد عرضًا فنيًا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد يحيى، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني التراثية علي نغمات السمسمية منها "منايا أزور النبي، يا نور النبي، إسماعيلية يالي هواك، أبويا وصاني، دار الشدوف، ومصر العظيمة بشعبها" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ورشة حكي

من ناحية أخرى أقام بيت ثقافة الضبعية ورشة حكي بعنوان "حياة كريمة وبناء الإنسان المصري" للتعريف بأهمية الثقافة والتعليم في حياة الفرد، ودورهما في الارتقاء بالمجتمعات.



احتفال ليلة القدر



واستكمالا للبرنامج الرمضاني الحافل المنفذ بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، عددا من الأنشطة احتفالا بليلة القدر، حيث نظم بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق لقاء بعنوان "ماذا تعرف عن ليلة القدر" بحضور عدد من طلاب مدرسة عمر بن الخطاب، تحدث خلاله الشيخ عبد الصمد حسن عن فضل ليلة القدر وكيفية الاحتفاء بها.

كما أعد بيت ثقاقة الشيخ زايد ورشة حكي بحضانة سفاري، تناول خلالها الشيخ أشرف السعيد علامات ليلة القدر وفضل تلك الليلة المباركة